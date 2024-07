Introducción a las dislocaciones (luxaciones)

Una luxación de cadera o rodilla puede interrumpir el flujo de sangre a la pierna. Por lo tanto, los tejidos de la pierna no pueden obtener sangre suficiente (lo que se denomina isquemia) y pueden morir (lo que se denomina necrosis). Una cadera luxada (dislocada) es propensa a la necrosis, especialmente si la luxación no se reduce rápidamente. En una luxación de cadera, se produce un estrechamiento de los vasos sanguíneos que irrigan el extremo superior del fémur (la parte de la articulación de la cadera denominada cabeza femoral). Como resultado, esta parte del fémur no recibe suficiente sangre. Cuando la rodilla está luxada (dislocada), es posible que la parte inferior de la pierna no reciba suficiente sangre. Si la falta de sangre produce la muerte de una gran cantidad de tejido, parte de la pierna puede tener que ser amputada. Ciertas lesiones del codo pueden interrumpir el flujo sanguíneo al antebrazo, causando problemas similares. La interrupción del suministro de sangre puede no causar ningún síntoma hasta varias horas después de la lesión.