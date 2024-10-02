Iritis traumática e iritis química

(Véase también Introducción a las lesiones oculares.)
La iritis puede desarrollarse tras un traumatismo ocular contuso o una quemadura química, generalmente en el transcurso de los tres primeros días. Sin embargo, la iritis también puede producirse sin lesiones (véase Uveítis).
Los síntomas pueden ser lagrimeo, enrojecimiento y dolor ocular. Por lo general, los sujetos tienen la vista borrosa o dolor con la exposición a una luz brillante (fotofobia). La pupila puede estar dilatada o tener una forma irregular.
El diagnóstico se basa en los antecedentes, los síntomas, y los resultados del examen con lámpara de hendidura.
Tratamiento de la iritis química y traumática
Medicamentos para aliviar el dolor y reducir la inflamación
Los fármacos que dilatan la pupila se administran en el interior del ojo. El fármaco relaja los músculos del iris, cuyos espasmos son dolorosos. Estas medicinas se conocen como ciclopéjicos e incluyen homatropina y scopolamina.
Las gotas oftálmicas con corticoesteroides (como la prednisolona) se emplean con frecuencia para acortar la duración de los síntomas. Tanto los ciclopéjicos como los corticoesteroides suelen ser suficientes para aliviar el dolor pero, si es necesario, también se utiliza paracetamol (acetaminofeno).Las gotas oftálmicas con corticoesteroides (como la prednisolona) se emplean con frecuencia para acortar la duración de los síntomas. Tanto los ciclopéjicos como los corticoesteroides suelen ser suficientes para aliviar el dolor pero, si es necesario, también se utiliza paracetamol (acetaminofeno).