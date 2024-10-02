Iritis traumática e iritis química

La iritis es la inflamación del recubrimiento interno pigmentado del ojo (úvea), del iris, o de ambos.

(Véase también Introducción a las lesiones oculares.)

La iritis puede desarrollarse tras un traumatismo ocular contuso o una quemadura química, generalmente en el transcurso de los tres primeros días. Sin embargo, la iritis también puede producirse sin lesiones (véase Uveítis).

Los síntomas pueden ser lagrimeo, enrojecimiento y dolor ocular. Por lo general, los sujetos tienen la vista borrosa o dolor con la exposición a una luz brillante (fotofobia). La pupila puede estar dilatada o tener una forma irregular.

El diagnóstico se basa en los antecedentes, los síntomas, y los resultados del examen con lámpara de hendidura.