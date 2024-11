Síndrome piriforme

Reposo

Rehabilitación

Se debe interrumpir temporalmente cualquier actividad que cause dolor. Si el dolor se agrava al estar sentado, se debe permanecer en pie o cambiar de posición con frecuencia para eliminar el punto de presión sobre el glúteo. Pueden ser útiles los ejercicios de estiramiento específicos de la parte posterior de la cadera y del piramidal. Para calmar el dolor se utilizan antiinflamatorios no esteroideos (AINE) u otros analgésicos. A veces, el médico inyecta un corticosteroide cerca de la zona en la que el músculo piramidal cruza el nervio ciático para proporcionar alivio temporal del dolor. La cirugía no suele ser necesaria.