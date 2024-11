Lesiones por rayos

Reanimación cardiopulmonar si es necesaria

Una persona alcanzada por un rayo no retiene la electricidad, por lo que prestarle primeros auxilios no supone ningún peligro. Las personas sin latido cardíaco y que no respiran necesitan reanimación cardiorrespiratoria de inmediato, incluyendo tanto las compresiones torácicas como la respiración artificial. Si se dispone de un desfibrilador externo automático, debe utilizarse (véase la figura Desfibrilador externo automático: poner en marcha el corazón). Una persona que recupera el pulso pero no respira necesita respiración artificial continua porque los músculos respiratorios pueden permanecer paralizados después de que el corazón vuelva a latir. Hay que avisar a la asistencia médica de emergencia. Muchas de las personas alcanzadas por un rayo tienen buena salud en general, y es más probable que se recuperen si se realiza una reanimación cardiorrespiratoria a tiempo.

Las quemaduras y otras lesiones se tratan según sea necesario. Si los intentos de reanimación no tienen éxito en los primeros 20 minutos, es poco probable que lo acaben teniendo, por lo que se deben detener los esfuerzos de reanimación.