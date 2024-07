Introducción a las fracturas

Las pruebas de diagnóstico por la imagen utilizadas para el diagnóstico de las fracturas son

Radiografías

Resonancia magnética nuclear (RMN)

Tomografía computarizada (TC)

Las radiografías son la prueba más importante para diagnosticar una fractura, y en muchas ocasiones la primera y la única prueba que se lleva a cabo para alcanzar el diagnóstico.

Sin embargo, las radiografías no siempre son necesarias, en función de la parte del cuerpo afectada y el diagnóstico supuesto por el médico. Por ejemplo, si la parte del cuerpo lesionada (como los dedos de los pies, con excepción del dedo gordo) se tratara de la misma manera, independientemente de si está o no fracturada, por lo general no son necesarias las radiografías.

Suelen tomarse radiografías desde dos ángulos distintos como mínimo, para mostrar cómo están alineados los fragmentos del hueso. Las radiografías de rutina pueden no mostrar pequeñas fracturas cuando los fragmentos óseos permanecen en su posición (es decir, cuando los fragmentos no se separan). Estas fracturas se denominan fracturas ocultas. Así que a veces se obtienen radiografías adicionales desde diferentes ángulos. De vez en cuando, el médico espera varios días o incluso semanas para hacer nuevas radiografías, porque algunas fracturas ocultas, como las fracturas costales, las fracturas por fatiga y las fracturas del escafoides (el hueso de la muñeca), se hacen visibles en las radiografías sólo después de que la fractura ha comenzado a consolidar y se deposita calcio en el hueso nuevo.

Cuando una fractura no se visualiza en las radiografías pero los médicos todavía la sospechan, pueden aplicar una férula y volver a examinar a la persona días más tarde. Si los síntomas siguen siendo preocupantes se puede obtener otra radiografía. Las fracturas pueden ser más fáciles de ver en los rayos X después de que hayan estado sanando durante un tiempo.

Si las radiografías muestran una fractura en un hueso que parece anómala (por ejemplo, si algunas zonas del hueso aparecen adelgazadas), probablemente la fractura se produjo debido a una enfermedad (como la osteoporosis) que debilita el hueso.

Pueden realizarse una TC o una RMN cuando

Los resultados del examen sugieren una fractura pero las radiografías no la ponen de manifiesto.

El especialista necesita radiografías más detalladas de la fractura para determinar la mejor forma de tratamiento.

La TC y la RMN también pueden utilizarse para obtener detalles de una fractura que no podrían detectarse mediante una radiografía convencional. La TC muestra los detalles sutiles en la superficie de una articulación fracturada y zonas de una fractura oculta por una zona ósea no dañada. La TC y la RMN en particular pueden mostrar las partes blandas, que generalmente no son visibles en las radiografías. La RMN muestra los tejidos situados alrededor del hueso, lo que ayuda a detectar lesiones en los tendones, los ligamentos, los cartílagos y los músculos circundantes. Puede mostrar alteraciones causadas por un cáncer. La RMN también puede revelar lesiones (hinchazón o hematomas) en el interior del hueso y de esa forma mostrar pequeñas fracturas visibles antes de que puedan detectarse en las radiografías.

Se pueden realizar otras pruebas para comprobar la presencia de lesiones relacionadas: