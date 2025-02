Introducción a los sucesos relacionados con las armas que causan víctimas a gran escala

En caso de sucesos con armas que causan víctimas en masa, los médicos y otros servicios de emergencia tienen por objetivo

Protegerse

Estabilizar el estado o afección de la persona

Parar la exposición al agente (sacar a las personas de la zona contaminada, eliminar la contaminación de las personas)

Por lo general, los médicos primero estabilizan las vías respiratorias de la persona afectada. Sin embargo, las personas que hayan estado expuestas a ciertas sustancias químicas pueden necesitar una descontaminación inmediata. Además, para algunas sustancias químicas (como los gases nerviosos) puede disponerse de un antídoto y ser necesario de inmediato.

El tipo de descontaminación requerido depende del tipo de arma. En personas que han estado expuestas a los aerosoles de agentes biológicos o radiológicos, la piel, la ropa o ambas suelen estar contaminadas. Dado que la mayoría de estos agentes no pueden penetrar rápidamente a través de la piel intacta, desnudarse y ducharse por lo general es suficiente para la descontaminación. Ciertas sustancias químicas (por ejemplo, la mostaza azufrada o sulfúrica y los agentes nerviosos líquidos) empiezan a penetrar en la piel al entrar en contacto con ella y pueden comenzar a dañar el tejido inmediatamente. Las personas expuestas a dichos agentes necesitan una descontaminación inmediata para detener la absorción continuada y evitar la propagación de la contaminación. Un producto comercial especialmente formulado para la descontaminación de la piel (llamado, loción para la descontaminación de la piel reactiva o RSDL® [Reactive Skin Decontamination Lotion]) inactiva los agentes neurotóxicos y la mostaza azufrada en la piel (aún no está aprobado para su uso en los ojos ni en las heridas). Sin embargo, el agua y jabón son también eficaces. El agua sola es menos eficaz para los productos químicos oleosos, pero se utiliza cuando el jabón no está disponible. Una solución al 0,5% de hipoclorito de sodio (preparada diluyendo lejía doméstica estándar al 5% en una proporción 1:9 con agua) también es eficaz, pero no se utiliza ni en ojos ni en heridas. Durante una emergencia, se puede aplicar en la zona afectada cualquier producto disponible que pueda absorber el agente químico (como toallas de papel, tejidos, suelos ricos en arcilla o pan), frotando vigorosamente hasta un máximo de 2 minutos y luego retirándolo mediante lavado abundante.

El personal médico inspecciona las heridas y elimina todos los residuos. Después se enjuagan con agua abundante (en ocasiones salada).