Agentes incendiarios y fluoruro de hidrógeno (HF)

Las quemaduras causadas por un agente incendiario son similares a las causadas por el calor o el fuego.

La exposición al HF puede no causar dolor ni quemaduras visibles de forma inmediata. El dolor puede aparecer al cabo de una hora, pero no suele aparecer hasta después de 2 o 3 horas. Sin embargo, una vez que se produce el dolor, suele ser profundo e intenso. La piel afectada se enrojece gradualmente, pero no parece tan gravemente afectada como el dolor intenso podría sugerir.