Micciones excesivas o frecuentes (poliuria)

El médico solicita análisis de orina y urocultivos en la mayoría de los pacientes. La necesidad de otras pruebas depende de los antecedentes clínicos y de la exploración física (véase la tabla Algunas causas y características de la micción excesiva). Si el médico no está seguro de si el paciente está realmente produciendo más orina de lo normal, puede recoger y medir la cantidad de orina producida en 24 horas. Si el paciente tiene poliuria, se mide el nivel de glucosa en sangre. Si la diabetes mellitus no es la causa de la poliuria y no hay ninguna otra causa claramente responsable, como el exceso de líquidos por vía intravenosa, es necesario realizar otras pruebas complementarias. A menudo, después de privar al paciente de agua durante cierto tiempo y después de administrarle hormona antidiurética, se miden en sangre, orina, o ambas, los niveles de electrólitos y la concentración de ciertas sales (osmolaridad).