Introducción a la insuficiencia renal

La insuficiencia renal se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar adecuadamente los residuos metabólicos presentes en la sangre.

La insuficiencia renal tiene muchas posibles causas; algunas de ellas provocan una disminución rápida de la funcionalidad renal (lesión renal aguda, también llamada insuficiencia renal aguda) y otras conllevan un deterioro gradual de dicha funcionalidad (insuficiencia renal crónica, también llamada enfermedad renal crónica). Los riñones, además de no poder filtrar los residuos metabólicos de la sangre (como creatinina y urea), tienen una menor capacidad para controlar la cantidad y la distribución de agua en el organismo (equilibrio hídrico) así como las concentraciones de electrólitos (sodio, potasio, calcio, fosfato) y ácido en la sangre.

Cuando la insuficiencia renal se prolonga un tiempo, a menudo se eleva la presión arterial. Los riñones pierden su capacidad para producir cantidades suficientes de una hormona (eritropoyetina) que estimula la formación de nuevos glóbulos rojos, lo que acaba provocando bajas concentraciones de glóbulos rojos (anemia). Los riñones también pierden su capacidad de producir suficiente calcitriol (la forma activa de la vitamina D), que es vital para la salud ósea. En niños, la insuficiencia renal afecta al crecimiento óseo. Tanto en niños como en adultos puede provocar debilidad o anomalías en los huesos.

Aunque la disminución de la actividad renal afecta a personas de todas las edades, tanto la lesión renal aguda como la enfermedad renal crónica (o nefropatía crónica) son más frecuentes en las personas de edad avanzada que en los jóvenes. Muchos trastornos que causan una disminución de la actividad renal pueden ser tratados y recuperarse así la funcionalidad renal. La disponibilidad de la diálisis y del trasplante renal ha hecho que la insuficiencia renal dejara de ser una enfermedad mortal para convertirse en una enfermedad tratable.