Dado que el cáncer de próstata es frecuente, y a veces mortal, y que los síntomas pueden no aparecer hasta una fase avanzada de la enfermedad, muchos médicos ofrecen pruebas de cribado a los hombres que no presentan síntomas.

Para detectar el cáncer de próstata, los médicos realizan un tacto rectal y un análisis de sangre para medir los niveles de PSA (prostate-specific antigen). Si la glándula prostática está dura, hipertrófica o presenta una protuberancia, o bien si el nivel de PSA se sitúa por encima de los valores normales, la probabilidad de cáncer de próstata es mayor. Sin embargo, los niveles de PSA son a veces engañosos. El nivel de PSA puede ser normal pese a la existencia de un cáncer de próstata y puede ser alto por razones distintas al cáncer. Los niveles de PSA se elevan normalmente con la edad y con ciertos trastornos como la hiperplasia benigna de próstata y la prostatitis.

El cribado tiene la ventaja de diagnosticar este cáncer agresivo de forma precoz, cuando puede ser curado. Sin embargo, los expertos no se ponen de acuerdo acerca de si el cribado es útil y cuándo lo es por varias razones:

Las pruebas de cribado pueden dar resultados positivos en muchos hombres que no tienen cáncer.

Algunos tumores malignos de próstata crecen tan lentamente que pueden no requerir tratamiento.

Con muy poca frecuencia, algunos cánceres más agresivos pueden no detectarse mediante las pruebas convencionales de PSA.

El cribado según la medición del PSA obtenida en el análisis de sangre se considera útil para todos los hombres mayores de 50 años y algunos que son más jóvenes pero presentan factores de riesgo, como ser afroamericano o tener antecedentes familiares de cáncer de próstata. Los beneficios del cribado disminuyen con la edad. En Estados Unidos, las recomendaciones del Grupo de trabajo de servicios preventivos indican que los hombres de 55 a 69 años (pero no los de 70 años o más) deben comentar con su médico los beneficios frente a los daños del cribado con el análisis de sangre para PSA.

El cribado puede detectar tumores malignos que probablemente no dañarían ni provocarían la muerte aunque no llegaran a detectarse nunca. En tales tipos de cáncer, los efectos secundarios del tratamiento (por ejemplo, la disfunción eréctil o la incontinencia urinaria) pueden ser más perjudiciales que el hecho de no aplicar tratamiento al cáncer. Dado que no siempre está claro desde el principio qué tumores malignos de próstata van a ser agresivos (por ejemplo, aquellos con Grupo-Grado de Gleason bajo y que afectan solo una pequeña parte de la próstata), los médicos recomiendan, por lo general, que todos los varones con un resultado de cáncer en la biopsia reciban tratamiento. Por lo tanto, muchos más hombres recibieron tratamiento para el cáncer de próstata que los que habrían muerto o tenido complicaciones graves por el cáncer. Como resultado, muchos de los hombres tratados no obtuvieron ningún beneficio del tratamiento, pero sí corrieron el riesgo de experimentar efectos secundarios. Sin embargo, más recientemente y a medida que han aumentado los conocimientos sobre el cáncer de próstata, los médicos ofrecen a ciertos pacientes con un resultado positivo de la biopsia la opción de monitorización estrecha (vigilancia activa), retrasando el tratamiento hasta que los resultados de las revisiones y pruebas periódicas indiquen la necesidad de tratamiento (por ejemplo, si indican que el cáncer está aumentando de tamaño o se está volviendo más agresivo).

Dado que no está claro cuál es el mejor procedimiento y dado que los hombres afectados pueden tener diferentes valores y preferencias, es necesario que hablen con el médico acerca de los daños y beneficios del cribado, la biopsia y el tratamiento. Por ejemplo, los hombres que prefieran el riesgo relativamente alto de sufrir efectos secundarios a causa del tratamiento que el riesgo, aunque sea muy bajo, de morir a causa del cáncer de próstata pueden optar por someterse a las pruebas de cribado. Los hombres que no desean correr el riesgo de los efectos secundarios del tratamiento a menos que sea absolutamente necesario pueden optar por no someterse a las pruebas de cribado.