Cáncer de la pelvis renal y de los uréteres

Cirugía

Si el cáncer ya se ha extendido hasta la zona de la pelvis renal y del uréter, el tratamiento habitual consiste en la extirpación quirúrgica de la totalidad del riñón y del uréter (nefroureterectomía) junto con una pequeña parte de la vejiga. Después de la cirugía, a menudo se instila quimioterapia en la vejiga para ayudar a prevenir cualquier recidiva en la misma. Sin embargo, en algunas situaciones (por ejemplo, cuando los riñones no funcionan bien o cuando el paciente solo tiene un riñón) no suele extraerse el órgano, ya que eso haría que la persona dependiera de la diálisis.

Para tumores de grado o estadio elevados, la quimioterapia se usa a veces antes de la cirugía.

Algunos tipos de cáncer de la pelvis renal y del uréter (por ejemplo, algunos cánceres de bajo grado y de bajo riesgo) se tratan con láser para destruir las células cancerosas o con cirugía para extirpar únicamente el cáncer, preservando el riñón, las partes no cancerosas del uréter y la vejiga. Sin embargo, estos cánceres tienen un mayor riesgo de recidiva y diseminación. De vez en cuando, se instila en el uréter un fármaco, tal como la mitomicina C o el bacilo de Calmette-Guérin (BCG; una sustancia que estimula el sistema inmunitario del organismo), o se administra un medicamento de quimioterapia. No está clara la eficacia de los tratamientos con láser y las instilaciones de fármacos.

Es necesario realizar una cistoscopia (una técnica consistente en la inserción de un tubo de visualización para examinar el interior de la vejiga) de forma periódica después de la intervención quirúrgica, ya que las personas que han sufrido este tipo de cáncer corren el riesgo de desarrollar cáncer de vejiga.