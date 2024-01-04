La otitis media supurativa crónica es una perforación del tímpano (membrana timpánica) con supuración persistente de larga duración.

Entre las causas de la otitis media supurativa crónica se encuentran la otitis media aguda y la obstrucción de una trompa de Eustaquio.

Puede producirse un brote después de un resfriado, de una infección en el oído o de la entrada de agua en el oído medio.

Suele aparecer pérdida de audición y secreción persistente por el oído.

Los médicos limpian el canal auditivo y prescriben gotas óticas.

Pueden utilizarse antibióticos y cirugía para los casos graves.

Los oídos Vídeo

La otitis media supurativa crónica suele estar causada por otitis media aguda, bloqueo de la trompa de Eustaquio (que conecta el oído medio y la parte posterior de la nariz), una lesión en el oído, quemaduras químicas, o lesiones por explosión.

La otitis media supurativa puede exacerbarse después de una infección de nariz y garganta, como el resfriado común, o tras haber entrado agua en el oído medio, a través de un agujero (perforación) en el tímpano durante el baño o la natación. Por lo general, los brotes provocan una secreción de pus indolora y a veces muy maloliente del oído. Las exacerbaciones persistentes pueden provocar la formación de unas protuberancias llamadas pólipos, que se extienden desde el oído medio, atraviesan la perforación y llegan hasta el canal auditivo. La infección persistente puede destruir partes de los huesecillos (los huesos diminutos en el oído medio que conectan el tímpano con el oído interno y que conducen los sonidos desde el oído externo hasta el oído interno) y causar una pérdida conductiva de audición (pérdida auditiva que aparece cuando el sonido resulta bloqueado y no puede alcanzar las estructuras sensoriales en el oído interno). A menudo, la otitis media supurativa crónica es indolora.

Tímpano normal Imagen CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Colesteatoma Imagen PROFESSOR TONY WRIGHT, INSTITUTE OF LARYNGOLOGY & OTOLOGY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Algunas personas con otitis media supurativa crónica desarrollan un colesteatoma en el oído medio. Un colesteatoma es una protuberancia no cancerosa (benigna) de una sustancia blanca parecida a la piel. Las personas con colesteatoma pueden presentar fiebre, vértigo y/o dolor de oído. Un colesteatoma, que destruye el hueso, incrementa en gran medida la posibilidad de presentar otras complicaciones graves, como las infecciones del oído interno, parálisis facial y abscesos cerebrales.

Diagnóstico de la otitis media supurativa crónica Evaluación médica El médico diagnostica la otitis media supurativa crónica cuando se acumula pus o material similar a la piel en un orificio o en un saco en el tímpano y este material a menudo supura. Para identificar las bacterias causantes de la infección, los médicos toman muestras de la secreción del oído. Si se sospecha la presencia de un colesteatoma, se realizan pruebas mediante tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética nuclear (RMN). En personas con tejido de granulación persistente o recurrente (tejido nuevo que crece en la superficie de curación del tímpano), los médicos pueden hacer una biopsia para detectar tumores.