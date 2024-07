La mejor manera de tratar el dolor de oído es tratar el trastorno subyacente.

La persona afectada puede tomar algún fármaco por vía oral para aliviar el dolor. En general es adecuado algún antiinflamatorio no esteroideo (AINE) o paracetamol (acetaminofeno). Sin embargo, algunos pacientes, en especial aquellos que sufren una infección grave del oído externo, pueden necesitar algún opiáceo como oxicodona o hidrocodona durante unos días. En caso de una infección grave del oído externo, el médico a menudo aspira la secrección, purulenta o no, del conducto auditivo y coloca un pequeño drenaje (mecha). La mecha se puede empapar con gotas óticas de antibióticos y/o corticoesteroides.

Las gotas óticas con analgésicos (como combinaciones de antipirina/benzocaína) por lo general no son muy eficaces, pero se pueden utilizar durante unos días. No se deben utilizar estas gotas (ni cualquier otro tipo de gotas para el oído como las empleadas para limpiar el cerumen) en aquellas personas que podrían tener un tímpano perforado, por lo que es necesario consultar con el médico antes de utilizarlas.

¿Sabías que...?

No se debe hurgar en el interior del oído con ningún objeto (no importa lo suave que sea el objeto o lo cuidadoso que sea el paciente). Además, no se debe tratar de lavar a presión el oído a menos que el médico lo indique, y en cualquier caso de forma suave. Nunca se debe utilizar en el oído un sistema de lavado a presión como el utilizado para la limpieza de los dientes.