Cirugía para los errores de refracción

Para corregir los errores de refracción conocidos como miopía, hipermetropía y astigmatismo pueden utilizarse ciertos procedimientos quirúrgicos y con láser (cirugía refractiva). Estos procedimientos se utilizan con frecuencia para dar nueva forma a la córnea de modo que pueda enfocar mejor la luz sobre la retina. Otro tipo de cirugía refractiva para personas con miopía grave implica la inserción de una lente delgada en el ojo.

El objetivo de la cirugía refractiva es disminuir la dependencia de las gafas y las lentes de contacto. Antes de optar por un procedimiento de este tipo, se debe hablar detalladamente del tema con un oftalmólogo (un médico especializado en la evaluación y el tratamiento [quirúrgico y no-quirúrgico] de los trastornos oculares) y considerar con sumo cuidado tanto las propias necesidades y expectativas como los posibles riesgos y beneficios de cada opción.

Los mejores candidatos para la cirugía refractiva son personas sanas, mayores de 18 años, con ojos sanos, que no están satisfechos con las gafas o las lentes de contacto, y que realizan actividades como natación o esquí, que resultan difíciles si se llevan gafas o lentes de contacto. Muchas personas se someten a este tipo de cirugía por comodidad y con fines estéticos. Sin embargo, no se recomienda la cirugía refractiva a todas las personas con defectos de refracción.

Entre las personas que por lo general no deben someterse a cirugía refractiva se incluyen las que tengan

Un cambio en su prescripción de gafas o lentes de contacto durante el último año

Enfermedades que afectan la cicatrización de heridas, como las enfermedades autoinmunitarias o las enfermedades del tejido conjuntivo

Una enfermedad ocular activa, como la xeroftalmia grave

Queratocono (córneas en forma de cono)

Una infección por herpes simple recurrente que afecta la córnea

Otras personas que como norma general no deben someterse a cirugía refractiva son las que

Tomen ciertos medicamentos (por ejemplo, isotretinoína o amiodarona)

Sean menores de 18 años (con algunas excepciones)

El médico determina con exactitud el defecto de refracción (graduación de las gafas) antes de la cirugía. Los ojos se exploran a fondo, poniendo especial atención en las células de la superficie corneal (incluyendo la determinación de si la capa más superficial de la córnea, el epitelio, está bien adherida o no a la capa más profunda), el grosor y la forma de la córnea (utilizando pruebas denominadas topografía, tomografía y paquimetría), el tamaño de la pupila, la presión intraocular, el nervio óptico y la retina.

La cirugía refractiva es una intervención generalmente rápida y con escasos riesgos y molestias. Se usan gotas para anestesiar los ojos. La persona debe tratar de mantener la vista fija en un blanco designado durante el procedimiento. Por lo general, la persona puede irse a casa una vez concluida la intervención.

Después de la cirugía refractiva, la mayoría de las personas logran una buena visión de lejos que les permite realizar adecuadamente la mayoría de las actividades (por ejemplo, conducir o ir al cine), aunque no todas quedan con una vista perfecta, del 100%, después de la intervención. La probabilidad de tener una vista del 100% después de la intervención es mayor si antes de la cirugía se usaban gafas con poca graduación (o con una graduación moderada). Alrededor del 95% de las personas no necesitarán lentes correctoras para ver de lejos. Sin embargo, aunque no usen gafas para ver de lejos, la mayoría de las personas mayores de 40 años siguen necesitando gafas para leer después de la cirugía refractiva.

Los efectos secundarios de la cirugía refractiva incluyen los siguientes síntomas temporales

Sensación de tener algo en el ojo (sensación de cuerpo extraño)

Ver brillos y halos alrededor de las luces

Sequedad

En algunas ocasiones, estos síntomas no desaparecen. La sequedad también puede provocar vista borrosa.

Las posibles complicaciones de la cirugía refractiva pueden incluir

Sobrecorrección

Hipocorrección

Infección

Para minimizar las complicaciones, es importante someterse a una intervención quirúrgica de alta calidad llevada a cabo por un cirujano refractivo experimentado.

Queratomileusis in situ asistida por láser (LASIK) Se utiliza LASIK para corregir la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. En la técnica LASIK se utiliza un bisturí o un láser, llamado microquerátomo, para realizar un colgajo muy fino en el centro de la córnea. Se levanta el colgajo, y unos impulsos controlados por computadora de luz ultravioleta muy enfocada, emitidos por un láser de excímero, vaporizan minúsculas cantidades de tejido corneal por debajo del corte realizado, para remodelar la córnea. El colgajo de córnea se coloca nuevamente en su sitio y tarda varios días en curarse. La técnica LASIK causa pocas molestias durante y después de la cirugía. La visión mejora rápidamente, y muchas personas pueden regresar al trabajo entre 1 y 3 días después de la intervención. Las complicaciones incluyen posibles problemas relacionados con el colgajo y adelgazamiento y abultamiento a largo plazo de la córnea (ectasia). Si aparece un problema de colgajo durante la cirugía, esta se interrumpe, pero a veces se puede intentar de nuevo transcurridos unos 6 meses. Otro problema del colgajo es su luxación, que suele ocurrir después de una lesión ocular grave y causa visión borrosa. Este problema suele resolverse con tratamiento inmediato. En contadas ocasiones, aparecen problemas con el colgajo cuando, por ejemplo, el colgajo se cura pero presenta rugosidades que provocan visión borrosa o estrellas centelleantes o halos. Si estos problemas de colgajo no se pueden corregir, pueden perjudicar la función de forma permanente; por ejemplo, es posible que no se pueda conducir de noche a menos que se utilice una lente de contacto rígida. La ectasia puede causar visión borrosa, aumento de la miopía y astigmatismo irregular. Otras complicaciones incluyen opacidad grave e intermitente provocada por la sequedad ocular y, en raras ocasiones, una infección o una inflamación de la córnea que pueden ser perjudiciales para la visión. Las personas con algún trastorno que impida someterse a cirugía refractiva, o las que tengan la córnea fina o el epitelio corneal suelto, pueden no ser buenos candidatos para someterse a la técnica LASIK.

Queratectomía fotorrefractiva (PRK) Se utiliza principalmente para corregir la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Esta técnica también utiliza un láser de excímero para modificar la forma de la córnea. Al contrario que en la queratomileusis in situ asistida por láser (LASIK), no se crea un colgajo corneal. Se eliminan las células de la superficie de la córnea al comenzar la intervención. Como en la técnica LASIK, unos impulsos de luz ultravioleta, bien enfocados y controlados por una computadora, eliminan pequeñas cantidades de córnea y la remodelan, con lo cual se mejora el enfoque de la luz sobre la retina y, consiguientemente, mejora la visión sin gafas y sin lentes de contacto. Se coloca una lente de contacto en el ojo después de la cirugía y actúa como un vendaje (denominada lente de contacto terapéutica). Contribuye a que las células de la superficie vuelvan a crecer y ayuda a aliviar el dolor. Esta intervención suele durar 5 minutos por ojo. Las complicaciones incluyen la posible formación de turbidez (que causa visión borrosa o nublada) si se elimina una gran cantidad de tejido corneal. Además, deben usarse colirios que contengan corticoesteroides durante varios meses después de la intervención. El uso de colirios con corticoesteroides puede causar glaucoma. Por lo tanto, los médicos controlan de cerca a las personas que usan colirios con corticoesteroides. Una infección grave de la córnea, que resulte una amenaza para la visión también es una complicación poco frecuente. Aunque la técnica PRK causa mayores molestias y su tiempo de curación es más largo que el de la técnica LASIK (porque las células eliminadas de la superficie han de volver a crecer), la queratotomía fotorrefractiva (PRK) se puede llevar a cabo a veces en casos en que la técnica LASIK no es posible, como sucede en pacientes con una superficie corneal mal adherida o la córnea más bien fina.