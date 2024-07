Colirios oculares y lágrimas artificiales

El tratamiento de la conjuntivitis alérgica incluye colirios contra la alergia. El uso de lágrimas artificiales enfriadas y de compresas frías y la evitación de los alérgenos conocidos puede ayudar a reducir los síntomas.

Las gotas que contengan un antihistamínico, como el ketotifeno, pueden ser suficientes para los casos leves; estos medicamentos pueden comprarse sin receta médica. Si el ketotifeno es insuficiente, los colirios antihistamínicos con receta médica (como la olopatadina o la cetirizina) o los estabilizadores de mastocitos (como el nedocromil) pueden ser eficaces. La ciclosporina tópica es una opción alternativa para los síntomas crónicos.

Los colirios con antiinflamatorios no esteroideos, como el ketorolaco, ayudan a aliviar los síntomas. Los colirios con corticosteroides tienen unos efectos antiinflamatorios más potentes. Sin embargo, no deben utilizarse durante más de unas semanas sin una estrecha supervisión por parte de un oftalmólogo (un médico especializado en la evaluación y el tratamiento [quirúrgico y no quirúrgico] de los trastornos oculares), ya que pueden causar un aumento de la presión intraocular (glaucoma), cataratas y un mayor riesgo de infecciones oculares.

Los antihistamínicos tomados por vía oral, tales como fexofenadina, cetirizina o hidroxicina, también pueden ser muy eficaces, especialmente cuando otras zonas del cuerpo (por ejemplo, las orejas, la nariz, la garganta) están afectadas por las alergias.