Algunas complicaciones del trasplante de córnea son

Rechazo del trasplante

Infección

Problemas de incisión

Glaucoma

Fracaso del trasplante

Los episodios de rechazo leve son habituales, y en la mayoría de los casos se resuelven con facilidad utilizando colirios con corticosteroides. El rechazo grave e irreversible (llamado fracaso del injerto) es poco frecuente. Entre los diferentes tipos de trasplante de córnea, la queratoplastia endotelial de membrana de Descemet (DMEK, por sus siglas en inglés) tiene las tasas de rechazo más bajas y la queratoplastia penetrante tiene las tasas de rechazo más elevadas. En el caso de la queratoplastia endotelial de membrana de Descemet (DSO por sus siglas en inglés), el rechazo no supone un riesgo porque no hay tejido extraño que rechazar.

Una córnea trasplantada no suele sufrir un rechazo irreversible, porque la córnea ni tiene ni necesita irrigación sanguínea propia, ya que recibe el oxígeno y otros nutrientes de los tejidos y fluidos vecinos. Los componentes del sistema inmunitario que inician el rechazo en respuesta a una sustancia extraña (determinados glóbulos blancos (leucocitos) y anticuerpos) son transportados por el torrente sanguíneo; por lo tanto, esas células y anticuerpos no llegan a la córnea trasplantada, no encuentran el tejido extraño y no inician un rechazo grave. Sin embargo, en los casos poco frecuentes en los que existen vasos sanguíneos anómalos que han crecido de forma extensiva y en profundidad en la córnea de la persona, la córnea trasplantada sufre un rechazo grave y falla en una proporción mucho mayor. Otros órganos o tejidos del organismo, con gran irrigación sanguínea, tienen muchas más probabilidades de ser rechazados.

A veces, el trasplante puede fracasar y no funcionar bien (es decir, puede nublarse en lugar de permanecer transparente). Los trasplantes de córnea se pueden repetir varias veces.

A las personas que se hayan sometido a varios trasplantes sin éxito puede implantárseles una córnea artificial (queratoprótesis).