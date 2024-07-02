Queratoconjuntivitis flictenular

Aparecen unas protuberancias pequeñas, de color amarillo con tonos grises (llamadas flicténulas) en el limbo (el área donde la conjuntiva se adhiere a la córnea), en la córnea o en la conjuntiva. Las protuberancias duran entre varios días y 2 semanas. En la conjuntiva, estas protuberancias se convierten en llagas abiertas (úlceras), pero se curan sin cicatriz. Cuando la córnea resulta afectada, pueden hacerse patentes un desgarre severo, fotofobia (dolor al enfocar una luz en el ojo), visión borrosa, dolor y la sensación de tener un objeto extraño en el ojo (sensación de cuerpo extraño). Muchas personas también tienen enrojecimiento ocular, visión borrosa, mayor sensibilidad a la luz brillante, sensación de tener un cuerpo extraño atrapado en el ojo y, a veces, escamas visibles de piel muerta en los bordes de los párpados (blefaritis seborreica).

Las personas con recidivas frecuentes pueden desarrollar opacidad de la córnea, y en la superficie de ésta pueden crecer pequeños vasos sanguíneos. La visión puede deteriorarse.