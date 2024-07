El único tratamiento que permite curar las cataratas es la cirugía. No existen colirios ni fármacos que puedan curarlas. La cirugía de cataratas puede realizarse a cualquier edad y suele ser una intervención segura, incluso en personas con trastornos cardíacos o diabetes.

La mayor parte de las veces, los afectados solo deben recurrir a la cirugía cuando las cataratas les limiten la visión hasta el punto de sentirse inseguros, incómodos o incapaces de realizar sus tareas diarias. Extraer las cataratas antes de ese momento no aporta ninguna ventaja. En contadas ocasiones, las cataratas producen ciertos cambios, como la inflamación del ojo o un aumento de la presión ocular (glaucoma) que hacen aconsejable su rápida extracción.

La cirugía para eliminar las cataratas casi siempre se realiza con anestesia local (una inyección o gotas para los ojos) para adormecer la superficie del ojo; también suele administrarse un sedante. En muy pocos casos, los niños y los adultos que no puedan permanecer inmóviles durante la intervención quirúrgica requieren anestesia general.

Durante la cirugía, el médico suele realizar una pequeña incisión en el ojo y extrae la catarata tras romperla mediante ultrasonidos, y elimina los fragmentos del cristalino (facoemulsificación). A veces los médicos usan un láser (llamado láser de femtosegundo) en ciertos momentos de la cirugía de cataratas, como por ejemplo para practicar incisiones y penetrar en la catarata y ablandarla para facilitar su extracción con ultrasonidos. Cuando no se dispone de facoemulsificación, los médicos simplemente pueden extraer la lente durante la cirugía sin utilizar ultrasonido. Esta técnica se denomina extracción de cataratas extracapsular convencional.

Cuando se han extraído todos los fragmentos, se coloca un cristalino artificial (lente intraocular), de plástico o de silicona, en la cápsula del cristalino. No obstante, no siempre es posible colocar la lente intraocular de forma segura; cuando no se pueda, la persona deberá llevar gafas con vidrio grueso o lentes de contacto después de haberse extirpado la catarata.