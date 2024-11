Harvard T.H. Chan School of Public Health

Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital;

Las directrices generales para una dieta saludable se han desarrollado teniendo en cuenta que las necesidades nutricionales diarias, incluyendo las de los nutrientes esenciales, varían dependiendo de la edad, el sexo, la estatura, el peso, la actividad física, y la velocidad a la que el organismo quema calorías (tasa o índice metabólico). Las autoridades sanitarias de cada país publican periódicamente la ingesta diaria recomendada para proteínas, vitaminas y minerales, como hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, la Academy of Sciences National Research Council a través del Food and Nutrition Board y el Department of Agriculture (cuyas recomendaciones sirven de referencia también en otros países). Estas recomendaciones están destinadas a satisfacer las necesidades de las personas sanas.

El U.S. Department of Agriculture también publica MyPlate, un sitio web que ayuda a las personas a desarrollar un estilo de alimentación saludable y a elegir alimentos saludables que se adapten a sus necesidades individuales.

En general, las autoridades recomiendan lo siguiente

Seguir un patrón dietético saludable en todas las etapas de la vida

Personalizar y disfrutar de alimentos y bebidas ricos en nutrientes para reflejar las preferencias personales, la tradición cultural y las consideraciones de presupuesto

Centrarse en satisfacer las necesidades de cada grupo de alimentos con alimentos y bebidas ricos en nutrientes y mantenerse dentro de los límites de calorías

Limitar la ingesta de alimentos y bebidas ricos en azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio, así como limitar la ingesta de bebidas alcohólicas

La ingesta adecuada de líquidos también es importante.

Se recomienda eliminar las grasas trans de la dieta. Siempre que sea posible, las grasas monoinsaturadas y las grasas poliinsaturadas, llamadas omega-3, deben sustituir a las grasas saturadas y las grasas trans.