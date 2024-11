Aditivos y contaminantes alimentarios

Prueba analítica Prueba de sangre de metales pesados

Los alimentos pueden estar contaminados porque el aire, el agua y el suelo estén contaminados, por ejemplo por metales pesados (como el plomo, el cadmio y el mercurio) o por PCB (bifenilos policlorados). Los PCB solían utilizarse como refrigerantes (y en muchos otros productos); ahora están presentes en el aire, el suelo y el agua en muchos lugares.

Los alimentos pueden estar contaminados por pesticidas o por materiales de embalaje o bien contaminarse durante su cocción o su procesamiento. Además, los llamados productos químicos alteradores endocrinos del medio ambiente (como algunos insecticidas, productos petroquímicos y disolventes industriales) pueden afectar el sistema endocrino del cuerpo y alterar los niveles hormonales, causando alteraciones en los órganos sexuales, la función inmunológica, la función neurológica, el crecimiento y el desarrollo, además de ciertos tipos de cáncer; también pueden promover la obesidad.

Los alimentos también pueden estar contaminados por fármacos (como los antibióticos o la hormona del crecimiento) que se administran a los animales.

A veces se permite una cantidad limitada de contaminantes en los alimentos ya que no se pueden eliminar completamente sin dañarlos. Los contaminantes más comunes incluyen

Pesticidas (plaguicidas)

Metales pesados

Nitratos (en verduras de hoja verde)

Aflatoxinas, producidas por hongos (en los frutos secos y la leche)

Hormona del crecimiento (en productos lácteos y cárnicos)

Los niveles de contaminantes que no han causado enfermedades u otros problemas en las personas se consideran seguros. Sin embargo, es muy difícil determinar si una pequeña cantidad de un contaminante ha causado un problema. Así, los niveles seguros se determinan habitualmente por acuerdo general y no por pruebas concretas. No está claro si el consumo de pequeñas cantidades de un contaminante puede producir problemas a largo plazo, aunque con cantidades muy pequeñas es improbable.

Los alimentos pueden contener pelos o excrementos de animales y partes de insectos en cantidades tan pequeñas que la eliminación es imposible.