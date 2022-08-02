Trasplante pancreático

El trasplante de páncreas consiste en la extracción de un páncreas sano de una persona fallecida recientemente o, con muy poca frecuencia, de una parte del páncreas de una persona viva y su transferencia a una persona con diabetes grave cuyo páncreas ya no produce suficiente insulina . El trasplante de páncreas consiste en la extracción de un páncreas sano de una persona fallecida recientemente o, con muy poca frecuencia, de una parte del páncreas de una persona viva y su transferencia a una persona con diabetes grave cuyo páncreas ya no produce suficiente insulina.

(Véase también Introducción al trasplante.)

El trasplante de páncreas está indicado en personas con diabetes cuyo páncreas no puede producir cantidad suficiente de insulina. Más del 80% de las personas diabéticas que reciben un trasplante de páncreas vuelve a tener concentraciones normales de azúcar en sangre después de la intervención, por lo que ya no necesitan insulina; en cambio, deben tomar inmunosupresores, con el consiguiente riesgo de infecciones y de otros efectos adversos.

Dado que la insulina inyectable es un tratamiento seguro y razonablemente eficaz para la diabetes, querer liberarse de las inyecciones constantes de Dado que la insulina inyectable es un tratamiento seguro y razonablemente eficaz para la diabetes, querer liberarse de las inyecciones constantes deinsulina no se considera una razón suficiente para este tipo de trasplante. Por lo tanto, este procedimiento solo suele llevarse a cabo en personas con diabetes si presentan uno de los siguientes casos:

También tienen insuficiencia renal.

No puedan mantener la concentración de azúcar en sangre dentro de un intervalo aceptable, especialmente si no detectan el momento en que su nivel de azúcar en sangre ha bajado demasiado.

En ocasiones, cuando la concentración de azúcar en sangre es demasiado baja durante demasiado tiempo, los órganos, incluido el cerebro, se lesionan de forma permanente.

Como la diabetes causa a menudo daño renal, muchas personas que necesitan un trasplante de páncreas también cumplen los requisitos para un trasplante de riñón. En general, más del 90% de los receptores de un trasplante pancreático reciben un trasplante renal al mismo tiempo. El trasplante de riñón requiere cirugía abdominal y la administración de inmunosupresores con posterioridad, por lo que trasplantar un páncreas al mismo tiempo supone pocos riesgos más.

El trasplante de páncreas puede beneficiar a las personas que, a pesar de tomar insulina, siguen teniendo concentraciones altas de azúcar en sangre y cuyos niveles de azúcar a veces se vuelven peligrosamente bajos después de tomar insulina.

A veces sólo se transplantan ciertas células del páncreas (lo que se denomina trasplante de células de los islotes pancreáticos).

Más del 95% de las personas siguen vivas al menos 1 año después del trasplante.

Tanto el donante como el receptor se someten a un cribado previo al trasplante. Esta prueba de cribado se realiza para asegurarse de que el órgano está lo suficientemente sano para el trasplante y que el receptor no sufre ninguna afección médica que lo prohíba.

Donantes Los donantes suelen ser personas que presentan todas las características siguientes: Fallecidos recientemente.

Tenían entre 10 y 55 años.

No sufrían un trastorno por consumo de alcohol.

No habían sufrido ni prediabetes (la concentración de glucosa en sangre es demasiado alta para ser considerada normal pero no lo suficiente para ser catalogada como diabetes) ni diabetes. Si van a trasplantarse un páncreas y un riñón, ambos deben proceder del mismo donante. Se han llegado a utilizar partes de un páncreas de un donante vivo, pero este procedimiento no suele llevarse a cabo porque los riesgos para el donante son elevados.

Procedimiento para el trasplante pancreático El procedimiento puede incluir Trasplantar un páncreas y un riñón a la vez (trasplante simultáneo de páncreas y riñón)

Trasplantar primero un riñón, luego un páncreas (trasplante de páncreas después de un trasplante de riñón)

Trasplantar sólo un páncreas (trasplante sólo de páncreas) Este procedimiento es una intervención quirúrgica mayor, que requiere una larga incisión en el abdomen y la aplicación de anestesia general. El páncreas del receptor no se extirpa. La intervención suele durar unas 3 horas y la estancia hospitalaria oscila entre 1 y 3 semanas. Medicamentos para inhibir el sistema inmunitario (inmunosupresores), incluyendo corticoesteroides, que empiezan a tomarse el mismo día del trasplante. Estos fármacos pueden servir para reducir el riesgo de rechazo.