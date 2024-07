Introducción a la glándula tiroidea

Algunos expertos recomiendan el cribado de la enfermedad tiroidea midiendo la concentración de TSH en la sangre cada año o cada pocos años en personas mayores de 70 años. Sin embargo, una serie de sociedades médicas profesionales que han examinado esta cuestión no recomiendan el cribado de adultos que no presentan síntomas para evitar el tratamiento excesivo de las personas con anomalías menores de laboratorio. Se recomienda el cribado a todos los recién nacidos para detectar el hipotiroidismo (hipotiroidismo congénito), que puede causar defectos importantes en el desarrollo del cerebro y otros órganos si no se trata.