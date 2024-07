Cáncer tiroideo (cáncer de tiroides)

No se conoce la causa del cáncer tiroideo, pero la glándula tiroidea es muy sensible a la radiación y esta provoca cambios tumorales. Es más frecuente si durante la infancia se recibió radioterapia en la cabeza, en el cuello o en el pecho, a menudo para tratar tumores benignos (aunque ya no se tratan con radiación en la actualidad).

(Véase también Introducción a la glándula tiroidea.)

Nódulos tiroideos Un cáncer, más que causar la hipertrofia general de la glándula, produce pequeños tumores (nódulos) en el interior, la mayoría de los cuales son benignos. Es más probable que un nódulo sea maligno en los siguientes casos Es sólido en vez de estar lleno de líquido (quístico)

No produce hormona tiroidea

Es duro

Crece con rapidez

La persona afectada es de sexo masculino

Se asocia a ganglios linfáticos engrosados y dolorosos en el cuello El primer signo de cáncer tiroideo suele ser la presencia de un bulto indoloro en el cuello. Un cáncer de mayor tamaño puede presionar los tejidos cercanos al cuello, causando ronquera, tos o dificultad para respirar. Al encontrar un nódulo en la glándula tiroidea, se realizan varias pruebas. Las primeras consisten en análisis de sangre de la función tiroidea, en las que se miden las concentraciones sanguíneas de la hormona estimulante del tiroides (TSH), y de las hormonas tiroideas T4 (tiroxina o tetrayodotironina) y T3 (triyodotironina). A veces se realizan pruebas para detectar anticuerpos de la glándula tiroidea. Si los análisis de sangre indican que la glándula tiroides es hiperactiva (hipertiroidismo), se realiza una gammagrafía tiroidea para determinar si el nódulo produce hormonas tiroideas. Si el resultado es afirmativo (nódulos «calientes»), casi nunca son malignos. Si las pruebas no indican hipertiroidismo ni tiroiditis de Hashimoto, o si no hay nódulos «calientes», suele realizarse una biopsia con aguja fina. En una biopsia con aguja fina, se realiza una ecografía para obtener imágenes del nódulo y luego se extrae una muestra del nódulo a través de una pequeña aguja para examinarla posteriormente al microscopio. Este procedimiento no es demasiado doloroso, se realiza en el consultorio del médico y requiere el uso de anestesia local, así como de ecografía para guiar la colocación de la aguja. También se realiza una ecografía para determinar el tamaño del nódulo, si es sólido o está lleno de líquido, si hay otros nódulos y si presenta características de alto riesgo para el cáncer.