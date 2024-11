Revisado/Modificado may 2024

La hiperhidratación es un exceso de agua en el organismo.

La hiperhidratación puede ser secundaria a un trastorno que disminuye la capacidad del organismo para eliminar el agua o que aumenta la tendencia del cuerpo a retenerla.

Beber demasiada agua solo causa hiperhidratación en raras ocasiones, ya que unos riñones normales excretan fácilmente el exceso de agua.

Es frecuente que no haya síntomas, pero en la sobrehidratación grave pueden aparecer confusión o convulsiones.

El tratamiento consiste en ingerir menos líquido y tomar diuréticos.

(Véase también Introducción al agua corporal.)

La hiperhidratación se produce cuando el organismo recibe más agua de la que elimina.

La hiperhidratación puede producirse cuando la persona en cuestión bebe mucha más agua de la que su cuerpo requiere. Las personas, en particular los atletas, que beben una cantidad excesiva de agua para evitar la deshidratación pueden desarrollar hiperhidratación. La persona también puede beber agua en exceso debido a un trastorno psiquiátrico llamado polidipsia psicogénica. El resultado es la presencia de demasiada agua y poco sodio (un electrolito). Por lo tanto, la hiperhidratación disminuye la concentración de sodio en la sangre (hiponatremia), lo que puede ser peligroso. No obstante, ingerir grandes cantidades de agua no suele causar hiperhidratación cuando la hipófisis, los riñones, el hígado y el corazón funcionan con normalidad. Para superar la capacidad de eliminación de agua del organismo, un adulto joven en que la funcionalidad renal sea adecuada debería beber más de 23 L de agua al día de modo habitual.

La hiperhidratación es mucho más frecuente cuando los riñones no eliminan la orina con normalidad, por ejemplo, en presencia de cardiopatías, nefropatías o hepatopatías, o en los bebés prematuros, cuyos riñones aún no han madurado (véase Edad y salud: equilibrio hídrico). Ciertos medicamentos, como algunos diuréticos y algunos antidepresivos, también pueden causar sobrehidratación en personas susceptibles.

La hiperhidratación también puede ser resultado del síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. En este síndrome, la hipófisis secreta demasiada vasopresina (también denominada hormona antidiurética), lo que estimula a los riñones para que retengan agua sin que sea necesario.

¿Sabías que...?

Síntomas de la sobrehidratación Las neuronas son particularmente sensibles a la hiperhidratación y a las concentraciones bajas de sodio en la sangre. Cuando la hiperhidratación se produce de forma gradual y es leve o moderada, las neuronas tienen tiempo de adaptarse, por lo que sólo aparecen síntomas leves (si los hay) como distracción y letargo. Cuando la sobrehidratación ocurre de forma rápida, aparecen vómitos y problemas relacionados con el equilibrio. Cuando la sobrehidratación empeora pueden aparecer confusión, convulsiones o coma. Cuando existe hiperhidratación y la volemia es adecuada, el exceso de agua se desplaza al interior de las células y no se produce edema (hinchazón) en los tejidos. Cuando se sufre un exceso de volumen en la sangre, puede acumularse líquido en los pulmones y en la zona inferior de las piernas.

Diagnóstico de la sobrehidratación Exploración por un médico

Análisis de sangre y orina Los médicos tratan de distinguir entre la hiperhidratación (demasiada agua) y el aumento del volumen de la sangre mediante la exploración de la persona en busca de aumento de peso y signos de edema y análisis de sangre y orina para comprobar las concentraciones de electrólitos.