Tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus

La insulina es el fármaco antihiperglucemiante inyectable más utilizado. Hemos hablado ya de su uso.

Hay otros 3 tipos de fármacos antihiperglucemiantes inyectables:

Medicamentos Glucagon-like peptide 1 (GLP-1)

Combinación de medicamentos que contienen GLP-1 y polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP)

Fármacos similares a la amilina

Los medicamentos antihiperglucemiantes inyectables se administran junto con otros medicamentos antihiperglucémicos.

Los agonistas del péptido similar al glucagón (fármacos GLP-1) actúan principalmente aumentando la secreción de insulina por el páncreas. Estos medicamentos también retardan el paso de los alimentos por el estómago (lo que ralentiza la elevación de la glucosa en la sangre), y reducen el apetito, por lo que facilitan la pérdida de peso. Los fármacos GLP-1 se administran mediante inyección. Los efectos secundarios más frecuentes son náuseas y vómitos. Estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de pancreatitis (una inflamación dolorosa del páncreas), aunque no existen pruebas claras al respecto. No deben usarse en personas con antecedentes personales o familiares de cáncer de tiroides bulbar, porque estudios en animales mostraron un aumento del riesgo de ciertos tipos de tumores tiroideos. Hasta el momento, los datos procedentes de ensayos clínicos exhaustivos no han demostrado un aumento de este tipo de cánceres en seres humanos.

Tirzepatida es un medicamento que actúa sobre ambos receptores GLP-1 (como los medicamentos GLP-1) y también actúa sobre otro receptor llamado receptor de glucose insulinotropic polypeptide (GIP) que también afecta la secreción de insulina y la pérdida de peso. Este medicamento también se puede indicar en personas con diabetes tipo 2 y obesidad.

Los fármacos similares a la amilina imitan la acción de la amilina, una hormona pancreática que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre después de comer. La pramlintida es actualmente el único medicamento disponible similar a la amilina. Actúa suprimiendo la secreción de la hormona glucagón. Dado que el glucagón aumenta la concentración de glucosa en sangre, la pramlintida ayuda por tanto a reducirla. Disminuye también la velocidad del paso de los alimentos por el estómago y, en consecuencia, ayuda a que la persona se sienta llena por más tiempo. Se administra por inyección y se utiliza en combinación con la insulina que se aplica a las horas de las comidas en personas con diabetes tipo 1 o tipo 2.