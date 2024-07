Combinación de quimioterapia y radioterapia (denominada quimiorradiación)

En ciertas ocasiones, intervención quirúrgica

El tratamiento y el pronóstico del cáncer anal dependen de la extensión del cáncer.

La quimiorradiación generalmente se realiza primero. Los tumores continúan disminuyendo hasta 6 meses después de completada la quimiorradiación.

La cirugía se realiza en personas cuyo cáncer no desaparece después de la radioterapia y la quimioterapia, o bien recidiva. Con la cirugía, el médico debe tener cuidado de no alterar el funcionamiento del anillo muscular que mantiene el ano cerrado (el esfínter anal). Un esfínter que no funciona de forma adecuada puede dar lugar a una pérdida del control de las deposiciones (incontinencia fecal).