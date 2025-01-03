Gammagrafías del tubo digestivo

El estudio del vaciado gástrico se hace para determinar la rapidez con que se vacía el estómago. Las personas cuyo estómago se vacía de forma lenta sufren un trastorno llamado gastroparesia, que puede causar síntomas como náuseas, vómitos o una sensación de hartazgo después de ingerir una pequeña cantidad de comida.

Para esta prueba, la persona bebe un líquido o ingiere algún alimento que contiene una pequeña cantidad de material radiactivo. A continuación el médico utiliza una gammacámara para observar la rapidez con la que el material sale del estómago. Como esta prueba no permite determinar si la causa del retraso en el vaciado del estómago es una obstrucción o una gastroparesia, se indican pruebas adicionales si el vaciado del estómago se retrasa.

Esta prueba también puede ayudar al médico a supervisar la respuesta de la persona a los fármacos favorecedores de la motilidad (procinéticos). Estos fármacos, como la metoclopramida y la eritromicina, estimulan la movilidad de los contenidos a través del estómago y los intestinos. Los resultados de esta exploración pueden verse afectados si la persona está tomando opioides para el dolor o está tomando otros medicamentos que alteran la forma en que el contenido se mueve a través del estómago.

En los centros especializados, se pueden realizar pruebas adicionales para determinar cuánto tiempo tarda la comida en moverse a través del intestino delgado, así como de todo el intestino. La prueba del intestino delgado se lleva a cabo durante un período de 2 días y la prueba completa del intestino requiere 4 días. Estas pruebas son útiles cuando se sospecha que una persona tiene un trastorno del movimiento del tracto digestivo, como estreñimiento grave.