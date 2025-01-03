Gammagrafías del tubo digestivo

Los escáneres nucleares (gammagrafías) son pruebas que implican el uso de materiales radiactivos inofensivos (véase Gammagrafía). Los materiales radiactivos se ingieren formando parte de una comida o una bebida o se administran por vía intravenosa. La pequeña cantidad de radiación producida por estos materiales se utiliza para producir imágenes de las estructuras internas.
Cuando los materiales ya están en el cuerpo, el médico utiliza un escáner o una cámara con un sensor de radiación denominada cámara gamma o gammacámara, que sirve para mostrar la ubicación de los materiales en el interior del cuerpo. Se utilizan diferentes tipos de gammacámaras con distintos materiales nucleares según la finalidad de la prueba y la parte del cuerpo de la que se necesitan obtener imágenes.
Exploración de sangrado
A veces se realiza una exploración de sangrado para determinar la localización de la hemorragia en el tubo digestivo.
Para este análisis, el material radiactivo se une a los glóbulos rojos de la sangre u otro material que se inyecta en el torrente sanguíneo. La gammacámara puede mostrar la parte del tracto digestivo por donde las células marcadas con el material radiactivo salen del intestino, lo que sugiere la localización de la hemorragia. Esta exploración es útil principalmente para las personas que presentan sangrado activo en el tubo digestivo y no son buenas candidatas para la endoscopia o para las personas que presentan sangrado cuya fuente no ha sido detectada por medio de otras pruebas diagnósticas.
La exploración de sangrado solo funciona cuando existe un sangrado activo; no puede mostrar la ubicación si el sangrado se ha detenido.
Estudio del vaciamiento gástrico
El estudio del vaciado gástrico se hace para determinar la rapidez con que se vacía el estómago. Las personas cuyo estómago se vacía de forma lenta sufren un trastorno llamado gastroparesia, que puede causar síntomas como náuseas, vómitos o una sensación de hartazgo después de ingerir una pequeña cantidad de comida.
Para esta prueba, la persona bebe un líquido o ingiere algún alimento que contiene una pequeña cantidad de material radiactivo. A continuación el médico utiliza una gammacámara para observar la rapidez con la que el material sale del estómago. Como esta prueba no permite determinar si la causa del retraso en el vaciado del estómago es una obstrucción o una gastroparesia, se indican pruebas adicionales si el vaciado del estómago se retrasa.
Esta prueba también puede ayudar al médico a supervisar la respuesta de la persona a los fármacos favorecedores de la motilidad (procinéticos). Estos fármacos, como la metoclopramida y la eritromicina, estimulan la movilidad de los contenidos a través del estómago y los intestinos. Los resultados de esta exploración pueden verse afectados si la persona está tomando opioides para el dolor o está tomando otros medicamentos que alteran la forma en que el contenido se mueve a través del estómago.Esta prueba también puede ayudar al médico a supervisar la respuesta de la persona a los fármacos favorecedores de la motilidad (procinéticos). Estos fármacos, como la metoclopramida y la eritromicina, estimulan la movilidad de los contenidos a través del estómago y los intestinos. Los resultados de esta exploración pueden verse afectados si la persona está tomando opioides para el dolor o está tomando otros medicamentos que alteran la forma en que el contenido se mueve a través del estómago.
En los centros especializados, se pueden realizar pruebas adicionales para determinar cuánto tiempo tarda la comida en moverse a través del intestino delgado, así como de todo el intestino. La prueba del intestino delgado se lleva a cabo durante un período de 2 días y la prueba completa del intestino requiere 4 días. Estas pruebas son útiles cuando se sospecha que una persona tiene un trastorno del movimiento del tracto digestivo, como estreñimiento grave.
Gammagrafía de Meckel
Para identificar un problema en el intestino delgado, como un divertículo de Meckel se realiza una gammagrafía de Meckel.
Para realizar esta prueba, se inyecta material radiactivo en una vena. La sustancia es captada por las células que recubren el divertículo de Meckel, que puede ser observado posteriormente mediante una gammacámara.