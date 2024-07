Los dedos en palillo de tambor o acropaquias son un ensanchamiento de las puntas de los dedos de las manos o de los pies, con un cambio del ángulo que forma la uña a su salida.

Los dedos en palillo de tambor aparecen cuando aumenta la cantidad de tejido blando en el lecho de la uña. El porqué de este aumento no se conoce bien, pero podría estar relacionado con la concentración de las proteínas que estimulan el crecimiento de los vasos sanguíneos. Los dedos en palillo de tambor suelen presentarse en algunas enfermedades pulmonares (como cáncer de pulmón, absceso pulmonar, fibrosis pulmonar y bronquiectasias), pero no así en otras (neumonía y asma). Los dedos en palillo de tambor también se presentan en algunos trastornos cardíacos que ocurren antes del nacimiento y en los trastornos hepáticos. En algunos casos, los dedos en palillo de tambor pueden ser hereditarios sin que impliquen la existencia de ningún trastorno. Los dedos en palillo de tambor por sí mismos no necesitan tratamiento.