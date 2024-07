Neumonitis por hipersensibilidad

La mejor prevención es evitar la exposición al antígeno, pero evitar la exposición no siempre es fácil en la práctica (por ejemplo, para alguien que no puede cambiar de trabajo). La eliminación o la reducción del polvo, las mascarillas protectoras y el uso de buenos sistemas de ventilación ayudan a evitar la sensibilización y la recaída. Sin embargo, incluso los mejores métodos de prevención pueden no dar resultado.