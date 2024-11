Enfermedad pulmonar provocada por fármacos

University of Colorado School of Medicine

La enfermedad pulmonar inducida por fármacos no ocasiona un único trastorno. Muchos fármacos pueden causar problemas pulmonares en personas que no tienen otros trastornos pulmonares. El tipo de problema depende del fármaco implicado, pero muchos de los medicamentos se cree que causan una reacción de tipo alérgico. La enfermedad suele ser más grave en personas mayores. Cuando no tiene su origen en una reacción de tipo alérgico, la extensión y la gravedad de la enfermedad está relacionada a veces con la dosis del fármaco y la duración del tratamiento.

Dependiendo del fármaco, los sujetos desarrollan tos, sibilancias, dificultad para respirar u otros síntomas pulmonares. Pueden aparecer síntomas

Lentamente a lo largo de semanas o meses

De forma repentina, volviéndose graves

El diagnóstico y el tratamiento son los mismos, dejar de utilizar el fármaco y observar si los síntomas del sujeto disminuyen.

Los médicos pueden indicar la realización de pruebas de funcionalidad pulmonar antes de que la persona afectada comience a tomar medicamentos que se sabe que provocan problemas pulmonares, pero se desconocen los beneficios del cribado para la predicción o la detección temprana de la enfermedad pulmonar inducida por fármacos.

(Véase también Introducción a las enfermedades pulmonares intersticiales.)