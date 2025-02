Cánceres hepáticos primarios

Este tipo de carcinoma hepatocelular es poco frecuente. Por lo general, afecta a los adultos relativamente jóvenes. No está producido por una cirrosis o una hepatitis B o C preexistentes, y no se conocen otros factores de riesgo.

Las personas afectadas por carcinoma fibrolamelar generalmente tienen mejor pronóstico que aquellas con otros tipos de cáncer de hígado. En muchos casos se viven varios años después de extirpar el tumor.