Pruebas de diagnóstico por la imagen del hígado

El médico puede sospechar un cáncer de hígado metastásico que se pierde peso y se presenta un aumento de volumen del hígado o en aquellos casos que tienen un tumor maligno con tendencia a metastatizar en el hígado. Sin embargo, con frecuencia es difícil diagnosticar el cáncer hasta que éste llega a un estadio avanzado.

Si los médicos tienen la sospecha de que puede existir un cáncer de hígado, se realizan pruebas de función hepática (que son simples análisis de sangre) para evaluar cómo está funcionando el hígado. Los resultados pueden ser anormales, como lo son en muchos trastornos. Por ello, este hallazgo no confirma el diagnóstico. La ecografía suele ser útil, pero la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética nuclear (RMN) del hígado suelen ser más precisas en la detección del cáncer. Antes de realizar la TC o la RMN, se suele inyectar un medio de contraste en una vena. Este medio de contraste ayuda a que las anomalías, si están presentes, sean más fáciles de ver (véase Pruebas de diagnóstico por la imagen del hígado y de la vesícula biliar). No obstante, las pruebas de diagnóstico por la imagen no siempre permiten ver tumores pequeños o diferenciar el cáncer de la cirrosis u otras alteraciones.

Prueba analítica Pruebas de función hepática

Cáncer metastásico de hígado Imagen Foto cortesía de Patrick O’Kane, MD.

Si el diagnóstico no está claro después de las pruebas de diagnóstico por la imagen o si se necesita más información para ayudar a decidir el tratamiento, se realiza una biopsia hepática (obtención de una muestra de tejido hepático con una aguja para su examen al microscopio). Para aumentar la probabilidad de obtener tejido tumoral, el médico emplea la ecografía o la TC para guiar la localización de la aguja de biopsia. De forma alternativa, se puede introducir un tubo de visualización flexible provisto de una pequeña cámara (laparoscopio) a través de una pequeña incisión en el abdomen, con ello se consigue una mejor identificación y se obtienen muestras del tejido tumoral.