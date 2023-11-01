La estenosis valvular pulmonar es un estrechamiento de la abertura de la válvula pulmonar que bloquea (obstruye) el flujo sanguíneo que va desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Con frecuencia está presente en el nacimiento (congénita), y por tanto afecta a los niños.

(Véase también Introducción a las valvulopatías y el video El corazón)

La válvula cardíaca pulmonar está situada en la abertura entre el ventrículo derecho y los vasos sanguíneos que se dirigen a los pulmones (arterias pulmonares). La válvula pulmonar se abre cuando el ventrículo derecho se contrae para bombear la sangre hacia el interior de los pulmones. Ciertos trastornos provocan el estrechamiento (estenosis) de la abertura de la válvula.

La estenosis valvular pulmonar, poco habitual en los adultos, se debe generalmente a un defecto congénito. Cuando la estenosis es grave, suele ser diagnosticada durante la infancia porque causa un soplo cardíaco muy fuerte (ruido cardíaco anormal que el médico puede oír con un estetoscopio). A veces la estenosis valvular pulmonar grave produce insuficiencia cardíaca en los niños, pero habitualmente no causa síntomas hasta la edad adulta.

Los síntomas incluyen dolor torácico (angina), dificultad respiratoria (disnea) y síncope.

Diagnóstico de estenosis valvular pulmonar Exploración física

Ecocardiografía Con el estetoscopio (fonendoscopio), los médicos pueden oír el soplo característico de la estenosis pulmonar. La ecocardiografía puede mostrar una imagen de la abertura estrechada de la válvula y la cantidad de sangre que pasa por ella, lo cual permite determinar la gravedad de la estenosis.

Tratamiento de la estenosis valvular pulmonar Valvuloplastia con balón En las personas con síntomas y/o estenosis grave detectada por ecocardiografía, puede realizarse una valvuloplastia con balón. En este procedimiento, la válvula se ensancha utilizando un catéter con un balón en el extremo, que se introduce por una vena y se dirige hasta el interior del corazón. Una vez dentro de la válvula, se infla el balón y se separan las cúspides de las válvulas. En casos poco frecuentes, la válvula pulmonar se reemplaza por una válvula bioprotésica.