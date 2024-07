Paro cardíaco y reanimación cardiorrespiratoria

Los pasos cruciales que se deben seguir para maximizar las posibilidades de supervivencia de una persona se denominan cadena de supervivencia al paro cardíaco. La cadena de supervivencia comienza con el reconocimiento por parte del observador del paro cardíaco y continúa con la solicitud de servicios de emergencia, la reanimación cardiopulmonar (RCP) y la desfibrilación cuando esté disponible y la atención de alta calidad en un hospital después del paro. Sin el éxito de cada uno de estos pasos, es poco probable que una persona sobreviva.

En el mejor de los casos, el reconocimiento y el tratamiento del paro cardíaco se producen prácticamente al mismo tiempo. Un rescatador que se encuentra ante una persona inconsciente debe determinar en primar lugar si la persona responde o no preguntándole en voz alta: «¿Se encuentra usted bien?». Si no hay respuesta, debe colocar a la persona boca arriba y determinar si se ha detenido la respiración.

Si la persona no responde a la estimulación y no está respirando o está respirando de manera anormal (por ejemplo, jadeando), se inicia la reanimación de emergencia con reanimación cardiorrespiratoria y se llama al servicio médico de emergencia local (en Estados Unidos, llamando al 911). Los equipos de rescate no deben tratar de detectar el pulso, sino que deben comenzar la reanimación cardiorrespiratoria tan pronto como sea posible porque el riesgo de realizar compresiones torácicas en una persona que no está en paro cardíaco es mucho menor que el riesgo de no realizar compresiones torácicas cuando sea necesario.

La reanimación cardiorrespiratoria debe ser iniciada de inmediato por un rescatador, mientras que un segundo rescatador se pone en contacto con los servicios de emergencia y consigue un desfibrilador externo automático (DEA) si está disponible. La reanimación cardiorrespiratoria no debe retrasarse mientras se consigue el DEA, que puede utilizarse tan pronto como esté disponible. Algunos miembros de los servicios de emergencia proporcionan instrucciones telefónicas para ayudar a la atención directa, incluyendo instrucciones sobre cómo hacer reanimación cardiopulmonar (RCP) solo por compresión.

Con un desfibrilador externo automático (DEA) se puede determinar rápidamente si la persona presenta una arritmia que puede tratarse mediante una descarga eléctrica (desfibrilación). Si el desfibrilador externo automático detecta una arritmia que podría corregirse, este administra una descarga, lo cual puede provocar que el corazón comience a latir de nuevo. Los desfibriladores externos automáticos son fáciles de usar y están disponibles en muchos lugares públicos de reunión. Las instrucciones de uso figuran por escrito en cada DEA y deben seguirse. La mayoría de los DEA modernos también proporcionan indicaciones de voz sobre cómo usarlos. La Cruz Roja Americana, la American Heart Association (Asociación Estadounidense de Cardiología) y otras organizaciones proporcionan formación sobre la reanimación cardiorrespiratoria (RCR) y el uso de desfibriladores externos automáticos (DEA).

Cadena de supervivencia fuera del hospital

Desfibrilador externo automático: poner en marcha el corazón

La mejor manera de adquirir destreza para practicar una reanimación cardiorrespiratoria es a través de la realización de un curso de capacitación ofrecido por American Red Cross (Cruz Roja) u otra organización, como la American Heart Association (Asociación americana de cardiología) en el caso de Estados Unidos. Además, es recomendable realizar cursos periódicos de actualización, ya que los procedimientos pueden cambiar con el tiempo.

Hay dos métodos de reanimación cardiorrespiratoria:

RCP (reanimación cardiopulmonar) solo con compresiones o solo con las manos (realizada por rescatistas que no están entrenados o que son reacios a hacerlo)

RCP convencional (realizada por rescatadores entrenados para practicar compresiones torácicas y respiraciones de rescate)

Los estudios han demostrado que, en adolescentes y adultos, durante los primeros minutos de paro cardíaco la reanimación cardiorrespiratoria solo por compresiones es tan eficaz como la reanimación cardiorrespiratoria convencional. La reanimación cardiorrespiratoria convencional puede ser más eficaz para niños y lactantes, así como para personas cuyo paro cardíaco se debe a causas respiratorias, pero solo si el rescatador ha sido entrenado.