Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial

Los diuréticos tiacídicos o tipo tiacídico (como clortalidona o indapamida) pueden ser los primeros fármacos que se administran para tratar la hipertensión. Los diuréticos pueden producir un ensanchamiento (dilatación) de los vasos sanguíneos y ayudan también a los riñones a eliminar sodio y agua y a disminuir el volumen de líquidos en todo el organismo, reduciendo así la presión arterial.

Los diuréticos tiazídicos hacen que el potasio se elimine a través de la orina, por lo que a veces las personas también deben tomar suplementos de potasio o un diurético que no cause pérdida de potasio o que aumente sus niveles (un diurético ahorrador de potasio). En general, los diuréticos ahorradores de potasio no se utilizan solos porque no controlan la presión arterial tan bien como los diuréticos tiacídicos. Sin embargo, la espironolactona, un diurético ahorrador de potasio, a veces se emplea como único fármaco.

Los diuréticos son particularmente útiles para las personas de ascendencia africana, las personas mayores, las personas con obesidad y las personas con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica.