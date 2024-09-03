La taquicardia ventricular se trata cuando produce síntomas o cuando los episodios duran más de 30 segundos aunque no aparezcan síntomas.

Si existen síntomas, sobre todo si la presión arterial es demasiado baja, es necesario realizar una cardioversión inmediata (una descarga eléctrica que devuelve el corazón a su ritmo normal).

Si no hay síntomas, pero la taquicardia ventricular ha durado más de 30 segundos, se debe efectuar una cardioversión o administrar medicamentos por vía intravenosa.

La cardioversión es dolorosa, por lo que es necesario administrar sedación, pero casi siempre es eficaz y, aparte de la incomodidad, tiene pocos efectos adversos.