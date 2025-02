Evaluación médica

La granulomatosis con poliangitis debe ser diagnosticada y tratada en su fase inicial para prevenir complicaciones, tales como trastornos renales o pulmonares e infarto de miocardio.

Los médicos suelen sospechar el diagnóstico de granulomatosis con poliangitis basándose en el patrón sintomático característico. Por ejemplo, se sospecha el diagnóstico cuando las personas afectadas tienen síntomas respiratorios inexplicables (incluyendo otitis media en los adultos, algo que no suele darse con frecuencia), en particular si existen problemas en otros órganos, especialmente los riñones. Los médicos también sospechan el diagnóstico en personas con un largo historial de problemas sinusales que los antibióticos no hayan podido curar o que solo hayan podido curar en parte.

Se realiza una radiografía de tórax porque suelen estar afectados los pulmones. Sin embargo, los síntomas y las radiografías de tórax pueden ser similares a los de otras enfermedades pulmonares graves, en cuyo caso es más difícil el diagnóstico. Por lo tanto, los médicos también solicitan una tomografía computarizada (TC) del tórax para buscar elementos que la radiografía de tórax puede pasar por alto, como cavidades o áreas de inflamación en los pulmones que pueden parecer cáncer o infección.

Aunque los resultados de los análisis de sangre no identifican específicamente la granulomatosis con poliangitis, refuerzan considerablemente el diagnóstico. Una de las pruebas analíticas detecta anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos (c-ANCA). Estos anticuerpos se presentan en varios tipos de vasculitis y provocan que ciertos glóbulos blancos ataquen los órganos normales. Posteriores análisis permiten identificar otros anticuerpos específicos. Las personas con este trastorno pueden presentar sangre o proteínas en la orina por causa de la inflamación renal. Dado que la inflamación del riñón puede provocar daños sin causar síntomas, los médicos siempre solicitan análisis de orina para detectar dicha inflamación.

Los médicos pueden confirmar el diagnóstico mediante el examen microscópico de una pequeña muestra de tejido (biopsia). La muestra de tejido se extrae de una zona afectada, como las vías aéreas o los pulmones. En ocasiones también pueden ser útiles las biopsias de piel y riñones. A veces, la muestra de tejido se toma de las fosas nasales, pero la biopsia de tejido nasal rara vez proporciona un diagnóstico definitivo.