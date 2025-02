Introducción a los tumores óseos

Radiografías

A menudo resonancia magnética nuclear (RMN) y, a veces, tomografía computarizada (TC) o tomografía por emisión de positrones con TC (PET-TC)

A veces, gammagrafía ósea

Biopsia

Cuando hay dolor de forma permanente en una articulación o extremidad, incluso cuando no se está utilizando, el médico habitualmente realiza una radiografía. La radiografía puede mostrar un aspecto anormal del hueso, un crecimiento atípico o una cavidad en el hueso. Aunque los médicos pueden visualizar estas anomalías en la radiografía, con frecuencia no pueden afirmar de forma concluyente si un tumor es o no canceroso. No obstante, algunos tumores pueden identificarse como benignos mediante una radiografía. Por ejemplo, esta identificación es posible con frecuencia en la enfermedad ósea de Paget, los encondromas, los quistes óseos, los fibromas no osificantes y la displasia fibrosa.

Si la radiografía no ofrece al médico suficiente información, la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética nuclear (RMN) ayudan a menudo a determinar la localización exacta y el tamaño del tumor. Sin embargo, estas pruebas no suelen proporcionar un diagnóstico específico.

El médico puede indicar una gammagrafía ósea para identificar las localizaciones de muchos tumores a la vez porque esta prueba permite visualizar todo el esqueleto.

Los médicos también pueden solicitar una tomografía por emisión de positrones (PET o escáner PET), generalmente en forma de PET combinado con escáner mediante tomografía computarizada (PET-TC). La tomografía por emisión de positrones (PET) y la tomografía por emisión de positrones mediante tomografía computarizada (PET-TC) son otro tipo de pruebas de diagnóstico por la imagen que pueden mostrar la ubicación de un cáncer, los lugares a los que se haya diseminado y su respuesta al tratamiento.

Si la existencia de cáncer es una posibilidad razonable, suele ser necesaria una biopsia para el diagnóstico. Se pueden practicar tres tipos de biopsias dependiendo del tumor:

Biopsia por aspiración

Biopsia por punción con aguja gruesa

Biopsia abierta

Muchos tumores pueden ser biopsiados.

En una biopsia por aspiración el médico inserta una aguja en el tumor y extrae algunas células. No se necesita incisión. Sin embargo, como la aguja empleada es muy fina, a veces se toman en la muestra solo células normales y ninguna cancerosa, incluso aunque las cancerosas estén situadas justo al lado de las normales.

La biopsia por punción con aguja gruesa se practica con una aguja más gruesa para poder extraer y examinar un número mayor de células. Las biopsias por aspiración y núcleo se realizan mediante el uso de agujas, por tanto se consideran biopsias con aguja. Las biopsias con aguja se realizan a menudo con guía ecográfica o radiografía (fluoroscopia o TC) para aumentar la precisión.

Una biopsia abierta es un procedimiento quirúrgico. A veces se practica una biopsia abierta cuando se necesita más tejido para que el médico pueda establecer un diagnóstico adecuado. En este procedimiento, el cirujano practica una incisión a través de la piel hacia los tejidos más profundos para obtener una muestra suficiente para el diagnóstico. Este procedimiento a veces se puede llevar a cabo durante la intervención quirúrgica para tratar el tumor. Si se extirpa una parte del tumor, el procedimiento se denomina biopsia por incisión; si se extirpa la totalidad del tumor, se denomina biopsia por escisión.