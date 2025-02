Exploración médica del pie

A veces, radiografías

El médico puede establecer el diagnóstico de la fascitis plantar mediante la exploración del pie. El diagnóstico se confirma si la persona presenta sensibilidad a la palpación en el lugar donde la fascia plantar entra en el calcáneo.

Las radiografías pueden mostrar un espolón en el talón que protruye desde el borde frontal inferior del calcáneo. Sin embargo, las personas con fascitis plantar no suelen tener espolones en el talón y la mayoría de las personas que los tienen no sufren dolor, con lo que la presencia de espolones en el talón no confirma necesariamente la fasciosis plantar y, por tanto, los espolones no necesariamente se deben tratar.

Espolón calcáneo Imagen ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Si el médico sospecha un desgarro en la fascia puede solicitar otras pruebas diagnósticas como una resonancia magnética nuclear (RMN).