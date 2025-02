Radiografías

Análisis de sangre

Algunas veces, resonancia magnética nuclear (RMN)

Criterios establecidos

El diagnóstico de la espondilitis anquilosante se basa en el patrón de los síntomas, el historial familiar de la enfermedad, y las radiografías de la columna vertebral, de la pelvis y de las articulaciones afectadas. Las radiografías suelen mostrar (aunque no siempre) un desgaste (erosión) de la articulación entre la columna vertebral y el hueso de la cadera (la articulación sacroilíaca) y la formación de puentes óseos entre las vértebras, lo cual provoca rigidez en la columna vertebral (sacroilitis). En algunos casos la sacroileítis no es visible en las radiografías, pero se puede detectar mediante resonancia magnética nuclear (RMN) de la pelvis o de la columna vertebral.

Se realizan análisis de sangre para determinar la velocidad de sedimentación globular (VSG), un análisis que mide la velocidad a la que se depositan los glóbulos rojos en el fondo de un tubo de ensayo que contiene sangre, y también para determinar el nivel de proteína C-reactiva y, en ocasiones, la presencia del gen HLA-B27. La presencia de niveles elevados de VSG y de proteína C-reactiva indican inflamación, pero es posible que no indiquen la gravedad del trastorno. Las personas afectadas pueden tener el gen HLA-B27 y no sufrir espondilitis. La presencia del gen HLA-B27 aumenta la probabilidad de desarrollar espondilitis anquilosante, pero no confirma el diagnóstico.

Prueba analítica Tasa de sedimentación eritrocítica

Articulación sacroilíaca Imagen

Los médicos también pueden basar el diagnóstico en un conjunto de criterios establecidos, pero existen varios conjuntos distintos de criterios y algunos de ellos están experimentando cambios. Por ejemplo, los criterios siguientes se aplican a veces a personas que han sufrido dolor de espalda durante más de 3 meses y que son menores de 45 años cuando comienzan sus síntomas.

Los criterios descritos aquí son de dos tipos: criterios de imágenes (radiografías o resonancia magnética nuclear [RMN]) y criterios clínicos (exploración y análisis de sangre). Las personas que cumplen una o ambas partes de los criterios pueden sufrir espondilitis anquilosante.

Para cumplir con los criterios de imagen, las personas afectadas deben presentar sacroileítis confirmada por radiografía o por resonancia magnética nuclear y al menos una de las características de la lista inferior. Para cumplir con los criterios clínicos, las personas afectadas deben poseer el gen HLA-B27 y al menos dos de las características de la lista inferior:

Dactilitis (inflamación de todo un dedo de la mano o del pie)

Inflamación dolorosa del talón

Antecedentes familiares de espondiloartritis

Antecedentes de dolor de espalda inflamatorio

Artritis

Psoriasis

Enfermedad inflamatoria intestinal

Inflamación ocular (uveítis)

Un nivel elevado de proteína C reactiva

Alivio del dolor y de la inflamación con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE)

El dolor de espalda provocado por la inflamación suele comenzar poco a poco, cuando la persona tiene 40 años o menos. La persona sufre rigidez por la mañana, que se alivia con el movimiento.