Introducción a los linfomas

Los linfomas son cánceres de los linfocitos, que residen en el sistema linfático y en los órganos hematopoyéticos (formadores de sangre).

Se trata de cánceres de un tipo específico de glóbulos blancos (leucocitos) denominados linfocitos, que ayudan a combatir las infecciones. Los linfomas pueden desarrollarse a partir de cualquiera de los principales tipos de linfocitos:

Linfocitos B (células B)

Linfocitos T (células T)

Los linfocitos B producen anticuerpos, que son esenciales para combatir algunas infecciones. Los linfocitos T son importantes en la regulación del sistema inmunitario y para combatir las infecciones víricas. Los linfomas son similares a otros tipos de cáncer de glóbulos blancos llamados leucemias.

Los linfocitos se originan en la médula ósea y se desplazan por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo y de una compleja red de canales tubulares denominados vasos linfáticos. Los ganglios linfáticos, diseminados por toda la red de vasos linfáticos, albergan un gran número de linfocitos. Los linfocitos que se vuelven cancerosos (células de linfoma) pueden permanecer limitados a un solo ganglio linfático o extenderse a la médula ósea, a la sangre, al bazo o prácticamente a cualquier otro órgano.

Los glóbulos blancos cancerosos no funcionan como los glóbulos blancos normales, por lo que no pueden ayudar al cuerpo a combatir las infecciones.

Linfoma Imagen

Existen 2 tipos principales de linfoma

El linfoma de Hodgkin (anteriormente conocido como enfermedad de Hodgkin)

Linfoma no hodgkiniano

Los linfomas no hodgkinianos (o linfomas no Hodgkin) son más frecuentes que los linfomas de Hodgkin. Existen muchos subtipos de linfoma no Hodgkin.

Sistema linfático: una defensa contra la infección