Introducción a los trastornos relacionados con sustancias o drogas

Los medicamentos y otras sustancias, ya sean utilizados con fines médicos legítimos, como un hábito (por ejemplo, la cafeína) o de forma recreativa, constituyen una parte integral de la vida cotidiana de muchas personas (véase la tabla Fármacos y sustancias de uso médico y recreativo).

El mal uso de sustancias y otros trastornos relacionados con el consumo de sustancias pueden surgir cuando se toman fármacos o sustancias que activan directamente el sistema de recompensa del cerebro por los sentimientos de placer que inducen. Las sensaciones placenteras varían dependiendo de la sustancia. Este tipo de sustancias se divide en 10 clases diferentes en función de los distintos efectos que producen en el cuerpo:

Los trastornos relacionados con sustancias pueden presentarse independientemente de que una droga o fármaco sea legal o no, su consumo sea o no socialmente aceptable, o tenga o no un uso médico aceptado (con o sin receta). En otro apartado del MANUAL se proporciona más información sobre cada sustancia concreta y sus efectos.

En el contexto de las sustancias controladas y el uso de drogas, se utiliza con frecuencia el término "narcótico". Este término se refiere a las drogas que originan pérdida de sensaciones, adormecimiento y somnolencia, y se utiliza para referirse de manera específica a los opiáceos (sustancias que se unen a los receptores opiáceos de las células). Sin embargo, el término "narcótico" también se usa en un sentido más amplio (e inexacto) para mencionar cualquier droga ilegal o que se usa de manera ilegítima.

Tabla Fármacos de uso médico y ilegal Tabla

Los trastornos por uso de sustancias generalmente implican patrones de comportamiento en el que las personas afectadas continúan consumiendo una sustancia a pesar de tener problemas causados por su uso. También puede haber manifestaciones fisiológicas, incluyendo cambios en los circuitos cerebrales. Los términos comunes "adicción", "abuso" y "dependencia" se definen de una forma demasiado flexible y variable como para ser verdaderamente útiles en el diagnóstico sistemático; por el contrario, la expresión "trastorno por consumo de sustancias" tiene un significado más amplio y menos connotaciones negativas.

Las sustancias de las 10 clases que hemos mencionado antes tienen diferente capacidad para provocar un trastorno por uso de sustancias. La probabilidad de que generen estos trastornos se denomina capacidad de adicción y depende de una combinación de factores, entre los que se incluyen

Cómo se utiliza la sustancia

La intensidad con que la sustancia estimula la vía de recompensa del cerebro

La velocidad de actuación de la sustancia

La capacidad de la sustancia para inducir tolerancia y/o síntomas de abstinencia

Medicamentos de regulación especial La Ley de Control y Prevención Integral de la Drogadicción (Controlled Substances Act) se puso en práctica en los Estados Unidos en 1970 y se ha ido modificando a lo largo de los años para regular la fabricación y distribución de ciertas clases de drogas o sustancias controladas (véase la tabla Algunos ejemplos de sustancias controladas). Las sustancias controladas se dividen en 5 tipos de control (o clases) en función de la posibilidad de que pueda abusarse de ellas, la medida en que se aceptan para su uso médico, y su grado de seguridad cuando se utilizan bajo supervisión médica. Las sustancias del grupo I se consideran las más dañinas y por lo tanto son las que se someten a controles más estrictos. Las del grupo V son las consideradas menos dañinas y, en consecuencia, puede disponerse ampliamente de ellas. En los Estados Unidos, pueden existir diferencias entre los controles estatales y federales (véase también la información sobre Drug Schedules de la Administración para el Control de Drogas). Tabla Algunos ejemplos de sustancias controladas Tabla