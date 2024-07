Onicomicosis

El ciclopirox es un fármaco antifúngico que se mezcla con una laca de uñas, pero no es muy eficaz cuando se utiliza sin fármacos tomados por vía oral. El efinaconazol y el tavaborol son nuevos fármacos antifúngicos que se pueden aplicar directamente en la uña (por vía tópica). No son tan eficaz como los fármacos tomados por vía oral, pero pueden aumentar la posibilidad de curar la infección cuando se toma junto con un fármaco por vía oral. También pueden ser tomado por personas que no pueden tomar uno de los fármacos por vía oral.