Quemadura solar

Antes de una exposición a la luz solar intensa y directa hay que aplicarse un protector solar, que es una crema o loción con sustancias químicas que protegen la piel filtrando la luz UV. Los protectores solares antiguos solo filtraban la luz UVB, pero la mayoría de reciente aparición son eficaces también para filtrar la luz UVA.

Existe una amplia gama de protectores solares en diversas formulaciones, como cremas, lociones, geles, espumas, aerosoles, polvos y barras. Los autobronceadores no protegen frente a la exposición a los rayos UV.

Los protectores solares químicos contienen varias sustancias que absorben la radiación UV. Entre los ingredientes que absorben la radiación UVB se incluyen los cinamatos, los salicilatos y los derivados del PABA (ácido para-aminobenzoico). Las benzofenonas bloquean la luz UVA y UVB. La avobenzona y el ecamsule actúan como filtros en el rango de la luz UVA, por lo que pueden añadirse para conseguir una mayor protección contra la luz UVA.

Los protectores solares de barrera o minerales contienen las sustancias óxido de zinc o dióxido de titanio, que reflejan los rayos UVB y UVA (impidiendo así que lleguen a la piel). Estas pomadas que antiguamente eran blancas y espesas, se han reformulado para crear una capa más transparente al tiempo que bloquean casi toda la luz solar de la piel. Estos protectores solares más recientes tienen un espesor y un color más agradables, lo que permite que puedan combinarse con otros protectores químicos tradicionales, de manera que las nuevas fórmulas ofrecen una mayor protección solar. Algunos cosméticos contienen también óxido de cinc o dióxido de titanio.

Se cree que todos los ingredientes químicos del protector solar son absorbidos por el cuerpo hasta cierto punto. Aunque la mayoría de los ingredientes causan efectos secundarios mínimos, algunos comportan riesgos potenciales y otros son actualmente objeto de estudio. Los protectores solares de barrera tradicionales contienen partículas minerales relativamente grandes que no son absorbidas por el cuerpo y que actualmente se consideran inocuas. Las formulaciones más nuevas de protectores solares minerales están compuestas por partículas extremadamente pequeñas (nanopartículas) que pueden ser absorbidas por el organismo. Aunque se cree que estas nanopartículas son inocuas, todavía se están estudiando. Las personas preocupadas por los efectos de las nanopartículas absorbidas pueden preferir utilizar los llamados protectores solares minerales "no nano".

En Estados Unidos, la Food and Drug Administration (FDA) clasifica los protectores solares según su número de factor de protección solar (FPS): cuanto mayor es el número de FPS, mayor es la protección. Los protectores solares con factores de protección entre 2 y 14 proporcionan mínima protección, los que tienen entre 15 y 29 proporcionan una buena protección y los que tienen un factor 30 o superior proporcionan la máxima protección. Los productos que protegen contra las quemaduras solares y el fotoenvejecimiento y también reducen el riesgo de cáncer de piel se etiquetan como de amplio espectro y tienen un FPS 15 o superior. El FPS, sin embargo, solo se refiere a la protección contra la exposición a la radiación UVB. Pero no cuantifica la protección contra la radiación UVA.

Para una protección óptima, por lo general debe usarse un protector solar de amplio espectro resistente al agua con un FPS 30 o superior. Deben utilizarse unos 30 g (unos 30 mililitros) para cubrir toda la superficie corporal de una persona de tamaño medio.

Los protectores solares no funcionan si no se aplica una cantidad suficiente de producto, si se aplica demasiado tarde (deben ponerse idealmente 30 minutos antes de la exposición al sol) y si no se aplican de nuevo después de bañarse o de sudar (incluso los protectores solares etiquetados como resistentes al agua), o cada 2 horas durante la exposición al sol. La mayoría de las personas aplica menos de la mitad de la cantidad recomendada de protector solar.

En ocasiones los protectores solares causan reacciones alérgicas. La reacción a la crema solar puede aparecer justo tras su aplicación o después de ponérsela y exponerse al Sol (reacción fotoalérgica). Algunos dermatólogos realizan pruebas para diagnosticar este tipo de reacciones de fotosensibilidad si se desconoce el motivo de la reacción.

