El sarcoma de Kaposi asociado al sida es un cáncer agresivo que afecta a personas con infección por VIH. Puede aparecer en la piel, la boca (como se muestra aquí en las encías superiores), el tubo digestivo y los ganglios linfáticos. Los tumores causan manchas, placas o bultos de color azul o color púrpura.

Imagen cortesía de Sol Silverman, Jr., via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.