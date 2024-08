Los lentigos (comúnmente llamados manchas de la edad o manchas hepáticas [pero no están relacionados con problemas hepáticos]) son manchas ovaladas, planas, de color bronceado a marrón en la piel. Un solo punto se llama un lentigo. Son un tipo de hiperpigmentación localizada.

Existen dos tipos de lentigos:

Solar

No solar

Los lentigos solares están causados por la exposición al sol y son el tipo más común de lentigo. Aparecen con mayor frecuencia en las áreas expuestas al sol, tales como la cara y el dorso de las manos. Suelen aparecer por primera vez en la mediana edad, y su número aumenta a medida que la persona envejece. Los lentigos no son cancerosos (son benignos), pero los afectados tienen un riesgo mayor de melanoma.

Los lentigos no solares no están causados por la exposición solar. Los lentigos no solares aparecen a veces en personas con ciertos trastornos hereditarios raros, como el síndrome de Peutz-Jeghers (caracterizado por múltiples lentigos en los labios y pólipos en el estómago y el intestino), la xerodermia pigmentosa y el síndrome de lentigos múltiples (síndrome LEOPARD).

Si la persona no tiene demasiados lentigos, pero su apariencia le preocupa, los médicos pueden eliminarlos con tratamientos de congelación (crioterapia) o con terapia con láser. Los agentes decolorantes, como la hidroquinona, no son eficaces.