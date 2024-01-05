El dolor de muelas, dolor en las piezas dentales y a su alrededor, es un problema frecuente, sobre todo entre las personas con mala higiene oral. El dolor puede ser constante, aparecer después de un estímulo (calor, frío, alimentos o bebidas dulces, masticar o cepillarse), o ambos.
Causas del dolor de muelas
Las causas más comunes de dolor de muelas son
Caries
Pulpitis
Abscesos periapicales
Traumatismos
Una muela del juicio que presiona el tejido de la encía (causando pericoronitis)
Los dolores de muelas suelen estar causados por caries y sus consecuencias, como pulpitis y abscesos. La caries dental se puede prevenir en gran medida por una buena higiene bucal, lo que ayuda a eliminar la placa. La eliminación de la placa es útil porque las bacterias de la placa producen ácidos que pueden dañar el esmalte dental y la dentina.
Las caries causan dolor cuando se extienden a través de la superficie externa del diente (esmalte) hasta el tejido duro situado debajo del esmalte (dentina). (Véase la figura .) El dolor generalmente se produce solo después de la estimulación por el frío, el calor, los alimentos o las bebidas dulces, o al cepillarse. Es probable que la pulpa, el centro vivo del diente, no esté afectada de forma irreversible si el dolor cesa inmediatamente después de retirar el estímulo.
Interior de un diente
La pulpitis (Inflamación de la pulpa del diente) suele estar producida por caries evolucionadas pero también puede ser debida a una lesión de la pulpa dental ocasionada por un trabajo dental previo extenso o defectuoso o por un traumatismo. La pulpitis puede ser reversible o irreversible. Si se aplica calor o frío, el dolor puede persistir durante un minuto o más. El dolor también puede estar presente sin ningún tipo de estímulo. La inflamación de la pulpa causa frecuentemente la muerte de la pulpa dentaria. Una vez que se necrosa la pulpa el dolor cede brevemente (durante horas o semanas). Entonces, el dolor puede reanudarse cuando el tejido que rodea la raíz del diente se inflama (periodontitis apical) o si se produce una acumulación de pus (absceso).
Se puede producir un absceso periapical (una acumulación de pus alrededor de la raíz del diente) cuando la infección conduce a la muerte de la pulpa y aparece una inflamación alrededor de la raíz del diente. El diente es extremadamente sensible cuando se palpa con una sonda dental metálica o cuando se golpea con un depresor lingual (percusión) y durante la masticación. El absceso periapical puede llegar a un punto crítico en el que se produce su drenaje espontáneo o puede propagarse a los tejidos cercanos (celulitis).
Los traumatismos incluyen la rotura o el aflojamiento de las piezas dentales. Un traumatismo dental puede dañar la pulpa y causar pulpitis, un absceso apical y, a veces, la alteración de la coloración del diente, que puede comenzar poco después de la lesión o hasta décadas más tarde.
La pericoronitis es la inflamación e infección de la encía alrededor de la corona de un diente, por lo general un diente que simplemente está saliendo a través de la encía (erupción) o que no consigue atravesar la encía (impactación). Por lo general ocurre alrededor de la muela del juicio cuando esta está en erupción (casi siempre la de la mandíbula inferior), pero puede afectar a cualquier diente.
En los niños pequeños, la dentición es a menudo una causa de molestias conforme el diente atraviesa la encía.
El dolor debido a una infección de los senos paranasales (sinusitis) se percibe habitualmente y de forma errónea como un dolor originado en la dentadura superior, que está cerca de los senos paranasales, en especial si el dolor dental aparece mientras la persona sufre un resfriado o lo ha sufrido recientemente. Los síntomas asociados que sugieren una sinusitis son dolor de cabeza y dolor e hinchazón de la piel situada encima de los senos afectados.
Complicaciones
Las principales complicaciones graves de los trastornos que causan dolor de muelas implican la propagación de la infección desde la zona próxima al diente a los tejidos cercanos. La infección de uno de los dientes superiores puede diseminarse a los senos paranasales (causando sinusitis) o a una vena principal de la base del cerebro, denominada seno cavernoso, y causar una trombosis del seno cavernoso. La infección de un diente inferior puede extenderse a la zona de debajo de la lengua. La infección que se extiende por debajo de la lengua (en el suelo de la boca) se llama angina de Ludwig y puede causar una inflamación tan importante como para obstruir la vía aérea. La trombosis del seno cavernoso y la angina de Ludwig son potencialmente mortales y requieren tratamiento inmediato.
Evaluación del dolor de muelas
Las personas afectadas por dolor de muelas deben ver a un dentista. La siguiente información puede ayudar a decidir cuándo se necesita un examen de un dentista y a saber qué esperar durante la evaluación.
Signos de alarma
En los pacientes con un dolor de muelas, ciertos síntomas y características son motivo de preocupación. Estos signos son advertencias de que una infección dental se puede haber diseminado e incluyen
Dolor de cabeza y/o confusión
Fiebre
Inflamación o dolor a la palpación en el suelo de la boca
Dificultad para ver o visión doble
Cuándo ir a un médico o a un dentista
Las personas con signos de alarma y los que presentan inflamación alrededor de los ojos deben acudir al hospital de inmediato. Si no hay signos de alarma pero que existe hinchazón encima de la mandíbula, dolor muy intenso o secreción de pus desde la base del diente se debe ver a un dentista tan pronto como sea posible. Otros pacientes con dolor de muelas deben ver a un dentista en algún momento, pero un retraso de algunos días no es perjudicial.
Actuación del dentista
En primer lugar, el dentista pregunta acerca de los síntomas del paciente y su historia médica. A continuación examina la cara, la boca y los dientes. Los antecedentes clínicos y la exploración física a menudo sugieren la causa del dolor de muelas y las pruebas que pueden ser necesarias.
En algunas situaciones, el dentista aplica a cada diente un cubito de hielo o una bolita de algodón que se ha enfriado brevemente con un refrigerante dental. Se elimina una vez que se siente el dolor. En los dientes sanos, el dolor se detiene casi de inmediato. El dolor que persiste durante más de unos segundos indica daño en la pulpa (por ejemplo, pulpitis).
El dentista palpa el suelo de la boca en busca de irregularidades, como engrosamiento, endurecimiento y/o sensibilidad, para encontrar signos de un tumor, un problema de las glándulas salivales o una infección en el espacio profundo (por ejemplo, un absceso).
Algunas causas y características del dolor de muelas
Causa
Características comunes*
Pruebas
Absceso periapical (una acumulación de pus alrededor de la raíz del diente que da lugar a síntomas agudos o crónicos)
El dolor puede haber comenzado recientemente o ser de larga data.
Dolor constante que empeora al masticar o morder
Normalmente, el paciente puede identificar con precisión el diente afectado
Dolor dental cuando se percute sobre el diente con una sonda metálica o con un depresor lingual
Inflamación a veces visible de la encía sobre la raíz afectada e inflamación dolorosa de las mejillas y/o labio adyacente
Examen de un dentista†
Periodontitis apical (inflamación de los tejidos situados alrededor de la raíz del diente)
Características similares a las del absceso apical pero menos intensas y sin inflamación sobre la raíz afectada
Examen de un dentista†
Dolor que
Por lo general, una cavidad visible o una superficie radicular expuesta por la retracción de la encía o por una abrasión
Examen de un dentista†
Fractura de un diente
Dolor agudo al masticar
Marcada sensibilidad al frío
Examen de un dentista†
Pericoronitis (por lo general implica una erupción dental o muela del juicio parcialmente impactada)
Dolor sordo constante, especialmente al masticar
Inflamación visible, enrojecimiento y a veces pus alrededor del diente afectado
Con frecuencia se pueden producir espasmos de los músculos de la masticación (trismo) con limitación de la apertura bucal
Examen de un dentista†
Pulpitis (inflamación de la pulpa del diente)
Dolor que se produce sin estímulo desencadenante y/o que persiste durante más de unos pocos segundos después de la estimulación
El paciente puede tener dificultades para identificar el diente afectado
Examen de un dentista†
Dolor en varios dientes superiores en un lado, especialmente los molares y premolares
Sensibilidad al masticar y cuando se golpea ligeramente la dentadura superior (percusión)
A menudo, secreción nasal y dolor cuando se presiona sobre el seno
Dolor al cambiar de posición, especialmente al bajar la cabeza (como para atar los cordones de los zapatos)
Examen de un médico, a veces un TC de los senos paranasales
Examen de un dentista si no se detecta la sinusitis
La dentición
Molestias y agitación en niños pequeños cuando están erupcionando los dientes
Con frecuencia babeo y el niño mastica los objetos (como la barandilla de la cuna)
Exploración por un médico
* Las características incluyen los síntomas y los resultados del examen realizado por el médico. Las características que se mencionan son habituales, pero no siempre están presentes.
† Generalmente se obtienen radiografías dentales.
TC = tomografía computarizada.
Pruebas complementarias
La necesidad de pruebas complementarias depende de los antecedentes clínicos y la exploración física del médico o dentista, en particular, si existen signos de alarma. Sin embargo, generalmente se realizan radiografías dentales. Si se sospecha una trombosis del seno cavernoso o una angina de Ludwig es necesaria una prueba de diagnóstico por la imagen, generalmente una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética nuclear (RMN).
Tratamiento del dolor de muelas
Analgésicos
Antibióticos
Tratamiento de las causas específicas
Analgésicos sin receta médica como paracetamol (acetaminofeno) o ibuprofeno mientras se espera la consulta con el dentista.como paracetamol (acetaminofeno) o ibuprofeno mientras se espera la consulta con el dentista.
Se puede realizar un bloqueo nervioso local Se inyecta un anestésico local para aliviar el dolor intenso hasta que la persona pueda acudir a un dentista para tratar el problema.
Se utilizan antibióticos como amoxicilina en algunos trastornos como abscesos, pericoronitis o celulitis. Si se sospecha celulitis, el médico prescribe antibióticos. Si se sospecha un absceso o una pericoronitis, es necesaria una visita al dentista. Si esa visita no se puede programar para el mismo día, el médico puede iniciar el tratamiento con antibióticos.como amoxicilina en algunos trastornos como abscesos, pericoronitis o celulitis. Si se sospecha celulitis, el médico prescribe antibióticos. Si se sospecha un absceso o una pericoronitis, es necesaria una visita al dentista. Si esa visita no se puede programar para el mismo día, el médico puede iniciar el tratamiento con antibióticos.
Se deben tratar los trastornos específicos. Un absceso se drena habitualmente mediante una incisión con una hoja de bisturí. Se puede dejar en su interior un drenaje de goma, sujeto con una sutura.
La pericoronitis se trata mediante enjuagues bucales 3 o 4 veces al día con el antiséptico clorhexidina o con agua con sal (1 cucharada de sal en un vaso de agua caliente, no más caliente que la forma habitual de consumir el café o el té). El agua salada se mantiene en la boca en el lado afectado hasta que se enfríe y luego se escupe e inmediatamente es reemplazada por otro sorbo.se trata mediante enjuagues bucales 3 o 4 veces al día con el antiséptico clorhexidina o con agua con sal (1 cucharada de sal en un vaso de agua caliente, no más caliente que la forma habitual de consumir el café o el té). El agua salada se mantiene en la boca en el lado afectado hasta que se enfríe y luego se escupe e inmediatamente es reemplazada por otro sorbo.
El dolor de la dentición en los niños pequeños puede tratarse con paracetamol (acetaminofeno) o ibuprofeno (dosis ajustada al peso del niño). Otras opciones incluyen masticar galletas duras y masticar algo frío (como los anillos de dentición que contienen gel). Los productos para la dentición de venta libre que contienen benzocaína representan un riesgo grave para los bebés y los niños y no deben utilizarse.en los niños pequeños puede tratarse con paracetamol (acetaminofeno) o ibuprofeno (dosis ajustada al peso del niño). Otras opciones incluyen masticar galletas duras y masticar algo frío (como los anillos de dentición que contienen gel). Los productos para la dentición de venta libre que contienen benzocaína representan un riesgo grave para los bebés y los niños y no deben utilizarse.
Los raros casos de trombosis del seno cavernoso o angina de Ludwig requieren hospitalización inmediata, la extracción del diente infectado y la administración de antibióticos por vía intravenosa.
Aspectos esenciales para las personas mayores: dolor de muelas
Las personas de edad avanzada son más propensas a las caries en las superficies de la raíz, por lo general debido a la retracción de las encías y a la sequedad de boca provocada por los fármacos. La periodontitis a menudo comienza en el adulto joven. Si no se trata, el dolor dental y la pérdida de piezas son comunes en la vejez.
Conceptos clave
La mayoría de los dolores de muelas se deben a caries o a las complicaciones derivadas (como pulpitis o un absceso).
Generalmente es necesario tratar los síntomas y consultar con un dentista.
Se administran antibióticos si el paciente tiene un absceso, una pieza dental con necrosis de la pulpa (y existen signos de infección como fiebre, enrojecimiento o hinchazón) o lesiones más graves y si no se dispone de atención dental el mismo día.
Una infección dental que se ha extendido hacia el suelo de la boca o hacia el seno cavernoso es una complicación muy poco frecuente pero grave que precisa atención médica inmediata.
Las infecciones dentales rara vez causan sinusitis, pero una infección en los senos puede causar un dolor que se percibe como si se originase en los dientes.
