Las causas más comunes de dolor de muelas son

Caries

Pulpitis

Abscesos periapicales

Traumatismos

Una muela del juicio que presiona el tejido de la encía (causando pericoronitis)

Los dolores de muelas suelen estar causados por caries y sus consecuencias, como pulpitis y abscesos. La caries dental se puede prevenir en gran medida por una buena higiene bucal, lo que ayuda a eliminar la placa. La eliminación de la placa es útil porque las bacterias de la placa producen ácidos que pueden dañar el esmalte dental y la dentina.

Las caries causan dolor cuando se extienden a través de la superficie externa del diente (esmalte) hasta el tejido duro situado debajo del esmalte (dentina). (Véase la figura Interior de un diente .) El dolor generalmente se produce solo después de la estimulación por el frío, el calor, los alimentos o las bebidas dulces, o al cepillarse. Es probable que la pulpa, el centro vivo del diente, no esté afectada de forma irreversible si el dolor cesa inmediatamente después de retirar el estímulo.

Interior de un diente

La pulpitis (Inflamación de la pulpa del diente) suele estar producida por caries evolucionadas pero también puede ser debida a una lesión de la pulpa dental ocasionada por un trabajo dental previo extenso o defectuoso o por un traumatismo. La pulpitis puede ser reversible o irreversible. Si se aplica calor o frío, el dolor puede persistir durante un minuto o más. El dolor también puede estar presente sin ningún tipo de estímulo. La inflamación de la pulpa causa frecuentemente la muerte de la pulpa dentaria. Una vez que se necrosa la pulpa el dolor cede brevemente (durante horas o semanas). Entonces, el dolor puede reanudarse cuando el tejido que rodea la raíz del diente se inflama (periodontitis apical) o si se produce una acumulación de pus (absceso).

Se puede producir un absceso periapical (una acumulación de pus alrededor de la raíz del diente) cuando la infección conduce a la muerte de la pulpa y aparece una inflamación alrededor de la raíz del diente. El diente es extremadamente sensible cuando se palpa con una sonda dental metálica o cuando se golpea con un depresor lingual (percusión) y durante la masticación. El absceso periapical puede llegar a un punto crítico en el que se produce su drenaje espontáneo o puede propagarse a los tejidos cercanos (celulitis).

Los traumatismos incluyen la rotura o el aflojamiento de las piezas dentales. Un traumatismo dental puede dañar la pulpa y causar pulpitis, un absceso apical y, a veces, la alteración de la coloración del diente, que puede comenzar poco después de la lesión o hasta décadas más tarde.

La pericoronitis es la inflamación e infección de la encía alrededor de la corona de un diente, por lo general un diente que simplemente está saliendo a través de la encía (erupción) o que no consigue atravesar la encía (impactación). Por lo general ocurre alrededor de la muela del juicio cuando esta está en erupción (casi siempre la de la mandíbula inferior), pero puede afectar a cualquier diente.

En los niños pequeños, la dentición es a menudo una causa de molestias conforme el diente atraviesa la encía.

El dolor debido a una infección de los senos paranasales (sinusitis) se percibe habitualmente y de forma errónea como un dolor originado en la dentadura superior, que está cerca de los senos paranasales, en especial si el dolor dental aparece mientras la persona sufre un resfriado o lo ha sufrido recientemente. Los síntomas asociados que sugieren una sinusitis son dolor de cabeza y dolor e hinchazón de la piel situada encima de los senos afectados.