Ultrasonidos

Para examinar determinadas partes del abdomen mediante ecografía, se suele pedir a la persona que se abstenga de comer y beber desde varias horas antes de la prueba. La acumulación normal de gases en los intestinos por comer o beber a veces puede dificultar la obtención de imágenes de ultrasonido. En otros casos, como una ecografía de los órganos reproductores femeninos, se les puede pedir que beban una gran cantidad de líquido para llenar la vejiga.

Por lo general, el examinador coloca un gel espeso sobre la piel del área que se va a examinar para asegurar una buena transmisión del sonido. Se coloca sobre la piel un transductor manual, que se desplaza sobre la zona a evaluar.

Para valorar algunas partes del cuerpo, se introduce el transductor en el cuerpo de la persona que se somete a la prueba (por ejemplo en la vagina para mejorar la imagen obtenida del útero y los ovarios, o en el ano para obtener imágenes de la glándula prostática).

Algunas veces, el examinador fija el transductor a una sonda de visualización denominada endoscopio y la introduce en el cuerpo. Este procedimiento se denomina ecografía endoscópica. El endoscopio se puede pasar por la garganta para visualizar el corazón (ecocardiografía transesofágica) o a través del estómago para visualizar el hígado y otros órganos cercanos.

Después de la prueba, la mayoría de las personas pueden reanudar las actividades cotidianas de manera inmediata.