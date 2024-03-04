Hinchazón residual de extremidades

Incluso después de que el miembro residual cicatrice transcurridos entre 18 y 24 meses después de la cirugía, aún puede producirse inflamación. La mejor manera de mantener un tamaño constante del miembro residual es llevando una prótesis con un receptáculo bien ajustado. Las medidas que se pueden llevar a cabo cuando no se usa la prótesis incluyen la aplicación de compresión externa con

Vendaje elástico

Una prenda de compresión elástica

La interfase viscoelástica utilizada cuando se lleva la prótesis

En un clima cálido y húmedo, el miembro residual se puede hinchar y sudar, lo que dificulta la colocación de la prótesis. Puede ser útil duchar o sumergir el miembro residual en agua fría durante 3 a 5 minutos y secarlo inmediatamente antes de colocar la prótesis. Después de que la prótesis haya estado colocada durante 5 a 15 minutos, debe retirarse y volver a colocarse inmediatamente. Esta estrategia ayuda a colocar correctamente el miembro residual dentro del receptáculo. Si la inmersión en frío no está fácilmente disponible, envolver el miembro residual con una venda elástica o usar la interfase viscoelástica y elevar el miembro durante 20 minutos o más puede resultar de ayuda.

Las medidas adicionales para evitar problemas relacionados con la hinchazón incluyen una dieta nutritiva y seguir un programa de ejercicio constante que implique ejercicio y/o fisioterapia para mantener la masa muscular.

(Véase también Introducción a los miembros protésicos.)