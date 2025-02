Introducción a la toma de decisiones médicas

Para los síntomas y trastornos que han sido objeto de muchos estudios, por lo general hay un estándar de atención médica. El estándar de atención médica (también llamadas pautas) se refiere a las pruebas y/o los tratamientos cuya eficacia se considera demostrada y que, por lo tanto, los médicos deben recomendar de forma habitual a sus pacientes. Las directrices son una herramienta útil para los médicos, pero estos utilizan su juicio en el cuidado de cada individuo en particular.

Sin embargo, no hay un estándar de atención médica para algunos trastornos, particularmente aquellos que son complejos y difíciles de diagnosticar y tratar. Puede que no haya un estándar de atención médica porque los estudios que se han realizado muestran resultados diferentes o resultados similares con tratamientos diferentes. O, en los casos de enfermedades muy poco frecuentes, puede que no exista un estándar de atención porque no se han realizado estudios clínicos exhaustivos. Cuando no existe un estándar de atención médica, no hay un único método o tratamiento "correcto". Un médico podría proponer un tratamiento distinto del propuesto por otro médico. Podría ser que cualquiera de los dos tuviera razón o que ambos estuvieran equivocados.

El estándar de atención médica cambia cuando se lleva a cabo una nueva investigación. Por ejemplo, en el pasado, los médicos prescribían un medicamento llamado lidocaína a las personas que habían sufrido un infarto de miocardio. La administración de lidocaína era el estándar de atención médica porque los estudios habían demostrado que ayudaba a prevenir un trastorno del ritmo cardíaco potencialmente mortal llamado fibrilación ventricular. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que, a pesar de que la lidocaína ayudaba a prevenir los latidos extraventriculares, que se cree que son precursores de la fibrilación ventricular, las personas con infarto de miocardio que recibieron lidocaína de forma sistemática tenían más probabilidades de morir. A continuación, el estándar de atención médica pasó a ser no administrar lidocaína de forma sistemática.

Cuando no existe un estándar de atención médica, en particular en el caso de trastornos muy poco frecuentes o graves o en el caso de trastornos que no han respondido al tratamiento, es posible que la persona afectada quiera consultar a otro médico, tal vez alguien que tenga experiencia adicional o diferente (es decir, obtener una segunda opinión).